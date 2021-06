La incomodidad de Pampita al hablar de la lista de mujeres que estuvieron con Vicuña

A casi una década de la polémica pelea a las piñas entre Pampita e Isabel Macedo en el boliche Tequila de Punta del Este, Uruguay, Angie Balbiani, íntima amiga de la conductora, ratificó que el chileno le puso los cuernos con la actriz.

Sin embargo, la jurado de " ShowMatch: La Academia" se mostró muy incómoda cuando Maite Peñoñori, notera de "Los Ángeles de la Manaña", mencionó la supuesta "lista negra" de mujeres que salieron con su ex esposo y padre de sus cuatro hijos.

"Angie dijo que hay una lista de mujeres, que por fidelidad absoluta, amistad y cariño a vos, siempre van a estar como en la grieta, en la vereda de enfrente. Me dijo que si te la pregunto a vos puede ser que me la des sin filtros y embarazada. Isabel Macedo fue una de las que nombró", explicó la panelista frente a las cámaras.

Angie Balbiani contó algunos detalles del affaire entre Vicuña y Macedo.Angie Balbiani contó algunos detalles del affaire entre Vicuña y Macedo.

"No me gusta además que busquen incomodarme o ponerme en malas situaciones. Tampoco me gusta que la prensa busque eso. Yo no lo genero, ya saben que hace muchos años soy súper respetuosa y cuido mucho el vínculo familiar", reaccionó Ardohain con notorio fastidio.

Ante la mención de la China Suárez, pareja actual de Vicuña y supuesta amante cuando todavía estaba junto a Pampita, la modelo expresó: "Yo nunca hablo, no lo necesito, tengo un montón de cosas lindas para contarles. No paran de pasarme cosas lindas. Nunca necesito hablar de otras personas, no me gusta. Tampoco me gusta la situación incómoda familiar".

Además, la conductora embarazada se negó a limitar a su círculo cercano: "Mis amigos son muy libres de hacer lo que quieran que yo nunca me ofendo. No soy de reclamar, ni mucho menos".

