Peligra un histórico edificio del casco céntrico, declarado patrimonio en 2008

Un mítico edificio del casco histórico de la ciudad de Corrientes se encuentra en peligro, ya que será demolido. La estructura fue catalogada en el inventario de Bienes Inmuebles de Valor Patrimonial en el año 2008.

El edificio posee una superficie de 1.301 metros cuadrados y se encuentra situado sobre la avenida Juan de Vera al 1370.

Es considerado como parte crucial del entramado social de 1930 y los años subsiguientes, cuando el lugar funcionaba como la fábrica de hielo “La Correntina”, en donde trabajaban miles de ciudadanos.

Desde hace 13 años, la pieza arquitectónica se encuentra protegida, ya que la Dirección General de Preservación del Patrimonio Urbano y Arquitectónico, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano, lo catalogó como un inmueble con valor patrimonial.

Si bien la demolición cuenta con el permiso municipal correspondiente, que obliga a la empresa y los propietarios a respetar la fachada y la primera línea de habitaciones, los vecinos de la capital correntina expresaron una fuerte preocupación frente a la posibilidad de que estas disposiciones no sean respetadas.

En diálogo con El Litoral, María Soledad Maciel, arquitecta y especialista en patrimonio, indicó que el edificio se encuentra dentro del casco histórico y que por eso es alcanzado por las protecciones que rigen para toda la zona.

Por ello, la Comisión de Centro Histórico indicó al propietario, César Augusto Fernández, que se deberá preservar la fachada y la primera línea de habitaciones, lo que representa aproximadamente los primeros 5 metros de la propiedad.

“Hubiera sido buena la idea de una refuncionalización integral, oportunidad que tuvieron otros edificios antiguos de la ciudad”, lamentó Maciel, que se desempeña como delegada de la Comisión Nacional de Monumentos de Corrientes.

Además indicó que, según sus averiguaciones, existieron estudios de uso de suelo.

“Lamento que no se conserven los edificios”, expresó Maciel, y en el caso de la vieja fábrica de hielo, indicó que “la obra forma parte del escenario urbano de principios de los años 30 y por eso deberíamos encontrar maneras que no sean la demolición”. En tal sentido, el avance voraz de la industria inmobiliaria en la ciudad se mantiene firme y durante los últimos años se han demolido varias “casonas” del centro de la ciudad para construir edificios de departamentos, pese a las ordenanzas que las protegen por su valor cultural e histórico.

“El centro histórico y patrimonial se achica cada vez más, haciendo que se reduzca al área de la plaza 25 de Mayo, pero la historia de Corrientes es mucho más que eso”, dijo la integrante del Centro de Estudios Históricos, Arquitectónicos y Urbanos del Nordeste (Cehau).

Indicó que muchas de estas estructuras eran edificios con funciones productivas y de aprovisionamiento.

La casona

La composición de la fachada del mítico edificio, elude la simetría característica del estilo proyectual del Art Déco. El lenguaje formal se despliega a través de formas geométricas con líneas rectas, dinteles escalonados y el juego de llenos y vacíos.

Ubicada en el paseo costero, la vieja fábrica de hielo es un recuerdo nostálgico para muchos ciudadanos correntinos, que expresaron su pesar en redes sociales.

“La ciudad se llena de torres que no respetan la arquitectura”, “la fábrica de hielo es parte de la historia de Corrientes y de la vida de muchas personas durante años”, “el hombre que no resguarda sus recuerdos no es capaz de construir el futuro”, y “esta ciudad tendrá historia solamente en los libros, y nada más”, son algunos de los comentarios de los vecinos.

Otros relataron las historias de sus padres y abuelos en el lugar. Algunos, hasta sus propia niñez cercana a la fábrica de hielo “La Correntina”.

Normativa

Los procesos de demolición están regulados por el Código de Edificación y Código de Planeamiento.

La legislación vigente determina una serie de cuidados y restricciones que apuntan a mantener y preservar las construcciones de valor patrimonial y también los espacios públicos que tengan importancia histórica.

Más allá de esto, el cumplimiento de las normativas es dispar y aseguran que, a pesar de su vigencia, se fueron perdiendo algunos emblemas arquitectónicos de la ciudad capital.