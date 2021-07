Publicó un aviso en el diario para "cobrar herencia" y encendió la curiosidad en redes

Un vecino de Corrientes publicó un curioso aviso en el diario y trascendió en redes sociales estos últimos días.

"Cobro herencia. Si no tenés a quien dejarle tus bienes, o no querés dejarlo a tus familiares, me lo podés dejar a mi", expresó un aviso en la edición impresa de El Litoral. El clasificado llamó la atención de los usuarios en redes sociales y generó curiosidad.

El autor del aviso, en diálogo con ellitoral.com comentó que se trató de un experimento social. "Pero si llega a salir bien, voy a estar muy contento", aseguró entre risas.

Tiene 38 años, es terapeuta, programador neurológico y dictante de talleres de prosperidad. Detalló que en sus clases, enseña que no hay una sola manera de recibir las cosas y que a veces es necesario pedirle al universo para recibirlas. "A veces pido al universo y me da algo", aseguró.

El autor, expresó que con su extrovertida personalidad, no teme a lo que puedan decir u opinar, por lo que se arriesga a hacer cosas para divertirse. "No pierdo nada y como no tengo limitaciones en mi personalidad, me arriesgué", dijo.

Desde la publicación hasta la fecha, no recibió muchas llamadas. Pero si algunas haciendo chistes, "me llaman y yo me río un rato", señaló.

Como un dato extra, comentó también que publicó el aviso en un diario de Resistencia, Chaco y que quien lo recibió no le creía que era cierto. "Siempre hay una primera vez y yo tengo derecho a divertirme", resaltó.

Hasta el momento, no han descubierto su identidad y prefiere mantenerla en reserva a la espera de que el aviso "salga bien".