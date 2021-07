La literatura regional llora la muerte del escritor Tony Zalazar

Con impecables palabras llenas de amor y de tristeza, el mundo del arte despidió ayer a Tony Zalazar, uno de los grandes poetas regionales. El miércoles había ingresado al Hospital Escuela con lesiones graves tras caer desde el segundo piso de un edificio de departamentos en calle Padre Borgatti al 1300 de la capital correntina.

“Tony” Zalazar era oriundo de Barranqueras. Nació un 28 de julio de 1980 y era profesor en Letras. Fundó la editorial Ananga Ranga Taller. Realizó publicaciones como: Ser De Ruido (2006), Quherencia (2009) y la Historieta de la Puesía (2017). Obtuvo el primer premio en el concurso de poesía del Instituto de Cultura de Corrientes con su poemario “Se llama Epífora” (2016).

Además, Tony realizó las antologías “Ida y Vuelta (Poesía actual de Chaco y Corrientes)”, “Poemas con Famosos”, “Parrincestos —reescrituras poéticas—” e “Hijo e pluma”. En la colección Mulita publicó el libro de cuentos “Carece de madurez” (2013). Con El Teje Animal, proyecto que coordinó con Aymará Yulan, publicó “Diario íntimo de un Chancho” (2014) y CroniCanino”(2015), libros-objeto tejidos a crochet. Tras conocerse el miércoles por la tarde el fallecimiento del artista, sus amigos, escritores de la región y hacedores culturales eligieron las redes sociales para despedirlo.

“Todo puede tener sentido, si desde un índice sensible se intenta unir los puntos luminosos de la noche” (Tony Zalazar, ‘Viaje a las estrellas’, Se llama epífora). Tal vez lo hayas logrado, Tony querido. Hoy. Pero a mí me quedan sin cumplir las aventuras literarias por compartir que me prometiste. Desolada”. Así lo despidió la escritora Stella Maris Folguerá. “Hoy ha muerto un poeta, un labrador de la palabra, un sembrador de estrellas. Amigo, mucha gente triste mira hoy el cielo buscando tu luz”, dijo en sus redes sociales la colega y amiga de Tony Zalazar, Moni Munilla.

La poeta y escritora chaqueña Rocío Navarro escribió: “Gracias Tony querido: por la poesía, por gestar los encuentros, por la risa y por el vino, por cómo te vimos ser docente, por haber hecho tantos libros, por las payasadas, por ser hincha de Don Orione, por convidarnos de todo eso que eras. Qué tipo generoso fuiste, el más hermoso de los bardos”. “Hasta las estrellas, amigo”, escribió Alfredo Germiniani, en tanto que el presidente del Instituto de Cultura de Corrientes marcó: “Con la partida de Tony Zalazar la región pierde a un gran escritor y gestor único”.

(VAE)