El novio de Dani La Chepi le pidió casamiento con Isabella, la hija de la influencer

En abril, Dani La Chepi contó que si su novio Javier Cordone le propondría casamiento le diría que no. "No es lo mío...", había dicho, tajante. Sin embargo, cuando su hija Isabella le organizó con Javi una propuesta de película, ¡ella se mostró mega feliz!

Después de confirmar que se incorporará como panelista a Polémica en el bar (América), Dani compartió un clip en el que se ve a la nena acompañando a Javier en el pedido. "Isa me está preparando para una ocasión especial. ¿Cuál es la ocasión? Ay, me puso perfume, me peinó. ¿Qué será?", se la escucha preguntar a la influencer a través de sus stories de Instagram.

De repente, se puede ver a su novio de rodillas pidiéndole casamiento. Entre risas, La Chepi le habla directamente a Isabella. "Vos fuiste la de la idea! ¿Digo que sí?", le pregunta. Entonces, Dani acepta.

Feliz pero desconfiada, la nena le pide que responda "como si fuera de verdad". Acto seguido, exclama: "¡Wiiiii, se casaron!".

