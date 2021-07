Monte Caseros: dos muertos tras un choque frontal de motocicletas

Dos motociclistas murieron cerca de las 6.30 de ayer en un choque frontal, ocurrido sobre la Ruta Provincial 129, a pocos kilómetros del acceso a la ciudad de Monte Caseros.

El hecho causó gran conmoción en la comunidad y, de acuerdo con las pericias, una de las motos se habría cruzado de carril; en tanto, tampoco quedaron marcas de frenadas en el pavimento, lo cual es indicador de que el impacto se dio a la velocidad que llevaba cada vehículo.

Tomó intervención la Comisaría Segunda de Monte Caseros, donde el jefe de la dependencia oficial principal Juan Robledo señaló que “fue una colisión de tipo frontal entre dos motocicletas, una Zanella 150 c. c. y otra de la misma marca, de 200 c. c., ambas motos tipo cross”.

Perdieron la vida en el acto en el kilómetro 28 del mencionado corredor, Walter Gabriel Gorno, de 31 años, y Guillermo Fabián Almeyda, de 25 años, un trabajador rural de la zona. Las dos personas vivían en las cercanías del escenario de la tragedia. “Eran vecinos en Paso Vallejos y Almeyda era el primo de la esposa de Gorno. Esto hace al hecho aún más trágico”, explicó el oficial Robledo.

Una vez trascendido el luctuoso hecho, estallaron las redes sociales locales y entre algunos mensajes, el del ballet municipal “Yerokí Porá” de Monte Caseros: “¡Queremos recordarte así, Negro! Qepd. Nuestras más sinceras condolencias a la familia de Walter Fabián Gorno”, expresaron, a la vez que compartieron imágenes de algunas presentaciones de baile.

Según las primeras averiguaciones, los conductores fallecieron en el acto luego del choque frontal.

Al llegar la policía “se constató el deceso de las personas. En el lugar se observó que las condiciones de la ruta eran buenas y la visibilidad también, aunque aún era de noche. No se encontraron signos de frenadas, es decir que la colisión se dio a la velocidad en que circulaba cada uno. Todavía no pudimos determinar cuál era la velocidad, pero seguramente el trabajo pericial que llevó a cabo en el lugar la licenciada en Criminalística, Noelia Ruiz Díaz, lo determinará”, explicó Robledo.

“Comisaría II y personal de Priar de Monte Caseros preservamos el lugar del hecho, por lo que tuvimos que cortar la circulación de la Ruta 129 para que se realice el peritaje correspondiente, y una vez finalizado, se levantaron las motocicletas y ambos cuerpos fueron trasladados a la morgue del hospital local”, relató.

Añadió en declaraciones a la prensa local que el primero en ser identificado fue Walter Gabriel Gorno, de 31 años, un cabo primero del Ejército Argentino de Monte Caseros e integrante también de la banda militar Humaitá.

“La otra persona nos costó identificarla, ya que no había ninguna documentación; con posterioridad determinamos que se trataba de Guillermo Fabián Almeyda, de 25 años”, contó Robledo, y añadió: “Tampoco hay testigos presenciales del instante exacto del accidente”.

En otro orden de cosas, de manera oficial la policía informó que con estos hechos, asciende a 75 la cantidad de personas fallecidas en la provincia de Corrientes como consecuencia de siniestros viales, en lo que va del 2021.

