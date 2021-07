La reflexión de Pignatiello tras su participación en los Juegos Olímpicos

Delfina Pignatiello, gran promesa de la natación argentina de los últimos años, no tuvo su mejor participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020: no pudo acceder a las finales en las pruebas donde se presentó. Más allá de eso, la nadadora reflexionó sobre su debut en una cita olímpica y dejó en claro que disfrutó del evento a pesar de los resultados adversos.

"Oficialmente nadadora olímpica, con TODO lo que eso significa. Ya habrá momento de hacer un balance del torneo y del proceso hasta acá. Mientras tanto, voy disfrutar de cumplir uno de mis tantos sueños: competir en un JUEGO OLÍMPICO con la bandera argentina", escribió en su cuenta de Instagram.

Pignatiello finalizó última en la clasificación de los 1500 metros libre en la jornada de este jueves y anteriormente se había quedado sin lugar en la final de los 1500 metros libre, el pasado lunes 26 de julio.

"Sé que esta vez me toca aprender y ganar experiencia. No es ningún antes y después, es parte de esta carrera y a partir de de mañana arranca un nuevo capítulo", afirmó. Y añadió: "Puedo decir que estoy acá. Que lo intenté. Y que voy a seguir luchando por mis convicciones".

En ese sentido, en una entrevista con TyC Sports, aseguró que "el objetivo era, sobre todo, era disfrutar de la carrera". Y explicó por qué considera que no fue un fracaso: "No se me dio hoy en la competencia. Uno podría decir que fue un fracaso y que perdí. Yo siento que no perdí nada. Símplemente no gané una medalla o no hice mi mejor marca. Gané un montón: experiencia, aprendizaje y me quedo con todo eso".

Además, afirmó "los Juegos Olímpicos y sus valores no se miden solamente con estar en el podio o hacer un tiempo" y reiteró que no quiere que un torneo marque "un antes y un después" en su carrera. "Uno no vuelve a arrancar de cero cada temporada o preparación. Uno arranca con todo lo que ya aprendió antes. Habrá cosas para mejorar, ya habrá un momento para un análisis crítico y técnico de cómo fue la preparación para acá, de cómo llegué a la competencia. La voy a hacer con mi entrenador, mi equipo", dijo.

"Siempre se me da muy fácil dar el speech (discurso) de 'luchen por sus sueños' cuando me va bien. Es muy fácil. Hoy, que no me está yendo bien, estoy muy segura de mis convicciones y les reitero: luchen por sus sueños, que, en algún momento, se les va a dar. Hoy, desde el lado de una derrota personal, les digo: luchen por eso", sentenció Pignatiello en su reflexión.

