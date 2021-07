Efecto Chano: la oposición presentó un proyecto para autorizar las Taser

La bancada de diputados de Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ley para autorizar y regular el uso de armas no letales por parte de las fuerzas policiales y de seguridad nacional, entre ellas las pistolas Taser, en el que se establece en qué condiciones y circunstancias pueden ser empleadas.

“De haber contado con las Taser, hoy no tendríamos que lamentar casos como los de ‘Chano’ o el fallecimiento del policía Roldán. En diciembre del 2019, el actual gobierno derogó el protocolo de uso de armas de fuego y no letales atando de manos y exponiendo a la policía. No hay excusas para que ello no suceda”, sostuvo el legislador de la UCR, Luis Petri, uno de los impulsores de la normativa.

A partir del caso del músico Santiago “Chano” Charpentier, que fue herido de gravedad por una bala policial en el abdomen tras sufrir un brote psicótico, la oposición tomó la iniciativa para impulsar una legislación luego que se reinstalara el debate sobre su utilización.

