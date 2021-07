Misiones impone una tasa forestal y Corrientes sostiene un sacrificio fiscal

El Gobierno de Corrientes evalúa los pro y contra de la nueva tasa forestal que impuso Misiones a los rollos de madera. No descartan que sea una oportunidad de crecimiento para el sector local, porque facilitaría la radicación de nuevas empresas.

La provincia de Misiones estableció la vigencia, desde el 2 de julio, de una Tasa de Servicios del 2% por ingreso de productos forestales (rollos pino resinoso, araucaria y eucalipto), y para exportación.

Sobre la aplicación de la tasa forestal y las consecuencias en la producción local, el ministro de Industria, Trabajo y Comercio, Raúl Schiavi, dijo a El Litoral que “Misiones está en otra sintonía con lo que piensa el Gobierno de Corrientes, cuya constante es favorecer la actividad privada como gran generadora de riqueza y de trabajo privado que necesitamos y mucho”.

“Corrientes está a favor de toda actividad industrial, también sobre actividades primarias y en los últimos tiempos hemos sumado algunas actividades tipificadas como la logística, la tecnología y algunos servicios que en particular le hemos quitado cualquier tipo de gravamen provincial. Puntualmente todo lo que tiene que ver con rentas”.

Schiavi también resaltó que “Misiones es una de las provincias con el impuesto más alto en materia de rentas y esto nos ubica en una situación de cierto sacrificio fiscal, ya que dejamos de percibir algunos impuestos que podrían ingresar al Tesoro de Corrientes”.

“Esta es una manera de favorecer a sectores estratégicos para el desarrollo de la provincia y a su vez nos permite tener una política que sirve para atraer nuevas inversiones, siempre pensando que una empresa ya radicada y con la posibilidad de seguir aumentando su rentabilidad, permite ampliar su capacidad instalada que genera trabajo para los correntinos y que a su vez, permite la radicación de nuevas firmas, lo que implica más fuentes laborales de buena calidad y sustentable en el tiempo”, ponderó.

“Entonces, para nosotros, cualquier tipo de impuesto que se quiera cobrar sobre actividades que sean estratégicas, ya sea de producción primaria o de producción industrial, nos parece que no van de la mano con la visión de inserción en el mundo, de creación de actividad del sector privado, una visión donde puedan convivir el sector público y privado lo más homogéneamente posible”, resumió.

En cuanto a las acciones que la Provincia adoptará sobre el impuesto misionero comentó que “ante cualquier medida que se tome, la misma es evaluada, como por ejemplo, lo que sucedió con la yerba mate, donde se ve afectado el productor primario, como así también nuestra producción industrial, en la que sí somos líderes”, pero aclaró que “analizamos cada situación y actuamos en consecuencia. Y si la medida que se tome en alguna provincia, en este caso Misiones, nos ubica en un lugar donde nosotros creemos que hay que hacer alguna presentación, la vamos a hacer”.

En cuanto a los números que Corrientes exporta a Misiones, el funcionario provincial dijo que “hay distintos números, pero hay que salir un poco de la dicotomía de las cifras, y si bien siempre es importante, se debe considerar que mucha de la madera que va a Misiones para ser procesada, ya sea en sus distintas etapas de aserrado o incluso ellos tienen una papelera en la zona norte, seguramente la vamos a tener que absorber en nuestra producción industrial.”

Acciones

En tanto, sobre las acciones que deberán efectuar los aserraderos locales ante el impuesto, indicó que “tendrán que ver cómo lo absorben. Si bien hay números, nosotros estamos en un trabajo donde mucha de nuestra producción primaria -que es muy buena y que nos hace la primera provincia forestal- sea trabajada concretamente en la provincia de Corrientes. Pero lógicamente que no descartamos que nuestra producción primaria vaya no solamente a Misiones, inclusive mucha de nuestra producción primaria está saliendo vía barco, de Uruguay a destinos como China. No lo prohibimos. Es una salida más que tiene el productor primario, aspiramos y estamos trabajando en consecuencia”.

“Esto implica que nuestra madera salga de la provincia con mayor valor, pero que no solo sea un número abstracto, sino que eso sea más trabajo para los correntinos. Y para eso justamente lo que que se puede hacer desde el Gobierno de Corrientes y desde la Legislatura con las herramientas que tenemos como estado es generar condiciones para el desarrollo de la actividad, por ejemplo, con los parques industriales, con la provisión de buena energía, caminos, la construcción de puertos, con lo que se logra bajar los costos logísticos”.

“Hay un montón de políticas públicas que son recursos de los correntinos para que cada vez más nuestra materia prima sea procesada, elaborada y tenga mayor valor agregado en la provincia de Corrientes, lo que significa más trabajo para los correntinos”, concluyó.

Vale considerar que desde la Agencia Tributaria Misiones (ATM) se indicó que no se trata de una nueva imposición porque la misma se encuentra vigente desde el año 2016.