Vadell dijo que San Martín buscará llegar lejos en todo lo que juegue

El entrenador de San Martín, Diego Vadell, seguirá vinculado al equipo correntino por las próximas dos temporadas en la Liga Nacional de Básquetbol.

El técnico santafesino sostuvo que se buscará llegar lejos en todos los torneos que jueguen, por ahora será la Liga Nacional y la Liga Sudamericana aunque podría ser dar el salto a la Basketball Champions League Americas frente a la sanción que recibió San Lorenzo.

En una entrevista que dio al departamento de la Asociación de Clubes también hizo referencia al aporte que puede dar Fabián Ramírez Barrios, hasta el momento la única cara nueva que tiene el plantel rojinegro.

—¿Qué significa seguir en San Martín por dos temporadas más, un vínculo que se oficializó previo a terminar el torneo anterior?

—En lo personal, lo siento como un paso importante en mi carrera, la muestra de confianza que me da San Martín con esta continuidad me estimula a seguir creciendo como profesional, también pienso lo valioso del trabajo de todos los integrantes del equipo que formamos, el estilo y filosofía que impulsamos tuvo los resultados tal vez por encima de lo pensado. El cumplimiento, el soporte y la confianza que me dio San Martín muestran que respeta la figura del entrenador y eso potencia todo.

—¿Qué importancia tiene para saber que vas a contar con jugadores que ya conocés y que también saben de tu manera de trabajar?

—Es de suma importancia, lo demostramos el año pasado, donde creo que el conocimiento previo y el respeto por nuestras ideas, nos dejó sacar una ventaja al inicio que ayudó a sobrellevar los problemas de una temporada inusual y exigente. También te digo que detrás de esa ventaja hay mucho trabajo, constancia y entrega a la idea, porque por conocerse nadie gana partidos ni juega bien en equipo, es un punto de partida, todo empieza de nuevo y hay que hacerlo bien ese día y a esa hora.

—Una de las incorporaciones oficiales es la de Fabián Ramírez Barrios. ¿Qué buscarás en él para que le aporte al equipo desde su experiencia y su juego?

—Conozco bien a Fabián, un jugador que nos va a dar su cuota de carácter y temperamento, acumula gran experiencia y es un jugador nacional importante y respetado de nuestra Liga Nacional, tener a un correntino en el equipo aumenta su valor, nos acerca e identifica con la provincia y el apoyo que el club recibe. Se adapta perfecto a la idea de juego que impulsamos.

—En cuanto a la continuidad del armado, ¿qué posiciones están buscando cubrir con el cuerpo técnico y la dirigencia para completar lo que resta del plantel?

—Estamos evaluando muchas cosas, el formato de juego, las fechas, cuando comienza la Liga Sudamericana, para planificar incorporaciones. El equipo no está cerrado, la partida de Machuca temporalmente a México como la temporada anterior es una variable, queremos tener buen equipo, buscar llegar lejos en todo lo que juguemos y a la vez que nuestros jóvenes tengan espacio para continuar su evolución.

—Si tuvieras que mencionar cómo te gusta que jueguen tus equipos y qué sello e impronta le querés dar a San Martín para la próxima campaña, ¿qué podrías decir al respecto?

—Me gustan los equipos que aprovechan al máximo las habilidades de sus componentes, que con ese punto de partida logre tener siempre en todos los momentos del juego una idea definida de cómo resolver los problemas que propone el rival y como ser eficiente para disputar la victoria en cada partido. Ser simples, generosos, buscando con audacia un buen espectáculo para el público.