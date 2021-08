“Sorpresa” por el rechazo al plan en Entre Ríos

En otro comunicado del Senasa, conocido el viernes pasado, las autoridades nacionales y regionales del organismo manifestaron su “sorpresa” por cierto rechazo a la norma nacional de Brucelosis en la provincia de Entre Ríos.

En este sentido recordaron que dicha norma se origina en año 2019 con la aprobación de la mesa de Brucelosis conformada en el Ministerio de Agroindustria, conducido en ese entonces por Luis Miguel Etchevehere, y el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Guillermo Bernaudo, entrerrianos ambos y que contó con el aval de la Mesa nacional de Carnes y todas las entidades representativas de los productores.

“Asimismo, y con el afán de avanzar en el control de este flagelo que afecta a la salud de los trabajadores de la carne, veterinarios y empleados rurales, la actual conducción del Senasa flexibilizó la norma reduciendo el número de animales a ser sangrados. Esta última propuesta fue avalada por los representantes de las entidades en el Consejo Asesor del Senasa”, señaló el Senasa.

A lo que agregaron que “por eso, las autoridades del Senasa llaman a la reflexión a todos los sectores de la cadena cárnica de Entre Ríos, piden tener una mirada estrictamente sanitaria y los invitan a seguir el proceso que tan avanzado tienen otras provincias, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa, sólo por citar algunas de las más importantes en términos ganaderos que han completado más del 70 por ciento de adhesión al plan”.

En ese marco, pidieron no poner en riesgo los mercados, en particular China, y especialmente que no pierdan la sensibilidad social por todo lo que significa esta enfermedad para la salud de los integrantes de la cadena, en particular los trabajadores.