Audio de Vicuña: por qué no iba a la casa de la China Suárez con sus hijos

Luego de que se hiciera pública la denuncia contra Eugenia la China Suárez por estafa, después de que la actriz intentara vender su casa en Pilar omitiendo que 22 metros cuadrados de ésta pertenecen en realidad a su vecina pero los planos están mal hechos, se filtró un audio de hace unos años en los que Benjamín Vicuña habla con la ahora denunciante para pedirle que le alquilara su hogar porque no podía ir a lo de la actriz con los hijos que tenía con Pampita.

“Estuve hablando con Juanma me dice que el por ahora no va a llegar a lo que le están pidiendo”, se escucha al chileno decirle a Sandra, la vecina que denunció a la actriz, haciendo referencia a que el peluquero que intentó comprar la casa no llega con el dinero que le pidieron, en un audio que se difundió en Los ángeles de la mañana. Entonces, él insiste: “Quería retomar nuestra conversación, sigo con interés de poder alquilar o comprar algo cerca de la casa de la China”.

Por qué quería alquilar una casa cerca de quien era su pareja y no se iba directo a lo de ella: “Es para cuando van mis hijos (Bautista, Beltrán y Benicio fruto de su relación con Carilina Ardohain) algunos fines de semana la mes, para poder entrar porque son varones y somos muchos”. En ese momento los actores comenzaban su relación, ella era mamá de Rufina fruto de su relación con Nicolás Cabré, pero aún no habían tenido a Magnolia y a Amancio juntos.

Luego llegó la oferta:“Yo pensaba ofrecerte... estoy pensando en voz alta, un alquiler y que tenga promesa de compra para los dos años y si está todo bien, comprarla a un número que acordemos y restarle los meses de alquiler. Pensaba 150 o 170 mil pesos argentinos. Decime y así avanzamos, como te comentaba tampoco hay necesidad de hacerlo con urgencia”.

Sandra no aceptó la oferta de Vicuña. A los dos años de la relación que comenzó en el 2016 y luego de que la protagonista de Argentina, Tierra de Amor y Venganza quedara embarazada de Magnolia, la pareja se mudó a una casa que alquiló en otro country y la mencionada, que originalmente era de Nicolás Cabré y él se la dejó a la mamá de su hija, quedó vacía.

Ahora la artista que acaba de mudarse a un nuevo hogar con sus tres hijos, quiere vender la mencionada propiedad pero no puede porque su vecina la denunció por estafa, por no pagarle los 22 metros cuadrados (por un valor de doce mil dólares) que le pertenecen. Había una compradora que firmó un boleto de compra y venta y hasta dejó una seña, pero tras la denuncia, la Justicia frenó la operación.

Yanina Latorre contó este martes en el ciclo de Ángel de Brito que los abogados de Suárez y de su vecina ya se juntaron a través de zoom para poder llegar a un acuerdo que acerque a las partes. Así, arreglarán si la China le devuelve los metros cuadrados a Sandra y cambian los planos o si le da el dinero para comprarle el espacio. Una vez que acuerden se podría destrabar el asunto y finalmente la ex Casi Ángeles podría vender el inmueble.

La casa mencionada está en un barrio privado en Pilar y la construyó hace 17 años Nicolás Cabré. Allí el actor vivió con Soledad Fandiño, luego con quien fuera su esposa durante un breve período, Eugenia Tobal y luego fue el lugar que eligió para vivir con la China y con Rufina, la hija que tienen en común. Al separarse el ex Son Amores le cedió el lugar a su ex pareja para que madre e hija tuvieran su espacio.