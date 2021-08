Covid: disminuyeron las internaciones en terapia intensiva

Se registraron este sábado 38 internaciones en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital de campaña de Corrientes, es el número más bajo desde marzo de este año; la cifra más alta había sido 78 en junio. Autoridades atribuyeron la baja a la aplicación de la segunda dosis de las vacunas contra el coronavirus durante todo el mes de agosto.

El coordinador del área de Infectología del hospital de campaña, Fernando Achinelli, en diálogo con El Litoral aseguró ayer que “fundamentalmente tiene que ver con la aceleración de la segunda dosis que se ha aplicado todo el mes de agosto” y que “esto brinda una barrera o escudo a los contagios”.

En la última quincena, el promedio de contagios diarios fue de 137. Mientras que en las dos semanas anteriores alcanzaba los 239 contagios por día.

El pasado sábado 14 de agosto, Alberto Arregín, director del hospital de campaña, había precisado que se encuentran en una etapa de amesetamiento respecto a la cantidad de internados.

En porcentaje, el 10% de los internados en terapia intensiva son pacientes de menos de 50 años y alrededor del 30% los que se encuentran internados en clínica médica. El periodo de internación de la mayoría ronda entre los 10 y 15 días.

El profesional también detalló que entre las patologías que predominan en los internados se encuentra la hipertensión, la diabetes y la obesidad. En ese sentido, en la actualidad las internaciones en terapia intensiva van en descenso. Según el parte oficial de la situación epidemiológica de ayer, se registraron 40 pacientes en la Unidad de Terapia Intensiva, dos más con respecto al día anterior.

Achinelli, por su parte, aseguró: “Todas las semanas hacemos un corte de prevalencia, se toman los datos de un día de la semana y se cruzan con el Sistema Integrado de Información Sanitario Argentino”, afirmó y dijo que “aproximadamente el 55% de los que contraen el virus, en este momento, son pacientes no vacunados”.

El coordinador del área de Infectología indicó que no siempre se puede saber el motivo de las personas que no se aplican las dosis contra el coronavirus. “Obviamente que no podemos discriminar quién se ha negado a la vacunación, algunos que entran al hospital lo afirman y otros no lo dicen. Seguramente gran parte de ese porcentaje que no tiene la vacuna deben ser personas que se niegan a aplicarse la dosis por motivos culturales, religiosos o simplemente de pensamiento”, opinó.

Internaciones y vacunas

Achinelli contó que hay dos motivos por los que las personas vacunadas con las dos dosis contra el covid-19 ingresan al centro médico: “Las comorbilidades y la edad son los factores fundamentales”.

Parte oficial

El Gobierno provincial informó ayer que se registraron 150 nuevos contagios de coronavirus y dos fallecimientos en 24 horas.

El reporte oficial indicó que en la capital correntina se contabilizaron 81 nuevos contagios y 69 en el interior de la provincia. A la cifra de la ciudad capitalina le sigue Goya con 13, y el resto de las localidades registraron menos de 10 contagios.

En total se acumulan 107.504 casos y 1.472 muertes por covid-19 en la provincia desde el inicio de la pandemia.

Los casos activos son 1.251 y hay 104.781 personas recuperadas, según informaron en el parte oficial.