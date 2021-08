“Ojalá que el año que viene podamos hablar de la posibilidad de cambiar el sistema electoral”

—Ricardo Colombi dijo en este ciclo que el “bialiancismo” vino a quedarse en Corrientes y el que se quiera salir de ese esquema va a fracasar. Y Arturo Colombi, en tanto, que el negocio de los sellos no debe ser el negocio de la UCR y que usted tiene el liderazgo para cambiar el sistema. ¿Qué piensa usted del sistema político-electoral de Corrientes?

—Que termina garantizando la participación de todos los espacios políticos, aunque terminemos en dos frentes electorales. Pueden ser dos, pueden ser tres. En este caso, es la primera vez que hay dos candidatos a gobernador. Hay atomización, pero, sin embargo, aglutinamiento al mismo tiempo. (...) Pero Corrientes siempre fue así producto de las peleas. Cuando uno trata de generar la grieta, tiene un resultado. Cuando uno trata de hacer desaparecer la grieta, tiene aglomeración de partidos. Ojalá que nos podamos juntar todos, pero tenemos que discutir de cuál es el sistema electoral a partir de una elección, no en un año electoral. El año que viene podemos sentarnos a hablar de la posibilidad de cambiar el sistema. Pero tiene que ser una decisión política de la Legislatura en un año no electoral con un consenso de todos los partidos políticos.

—Dada la actualidad de la oposición que está un poco atomizada, los escaseos que más abundan se dan en la interna de la coalición de gobierno...

—Es natural porque casi todos estamos de este lado, consensuando. Yo creo que son puntos de vista; que es imposible que en un espacio político tan grande no tengamos diferencias en algunos temas sin que esto implique que el frente gobernante se esté viniendo abajo. Muchos apostaban a que nos rompíamos. Muchos de la oposición apostaban a que nosotros nos quebrábamos y eso finalmente no ocurrió. Nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar y lo vamos a seguir haciendo si el ciudadano nos acompaña. No hay que preocuparse por tener alguna disociación, salvo que sea de mala fe.

—En 2017, su debilidad fue su fortaleza; es decir, no tener en ese momento un andamiaje necesario para ganar una elección, Colombi le prestó el suyo, su “mano de obra”...

—Yo creo que nadie es de nadie. Nadie tiene dueño. Las estructuras políticas no son de fulano o de mengano. Yo creo que ahí hay una subestimación de la gente por parte de quien dice este “es el grupo de fulano”. Nosotros estamos en partidos políticos.

—Pero la política muchas veces funciona así.

—Sí, pero nosotros estamos dentro de un espacio político que es la Unión Cívica Radical. No somos un partido donde la estructura tiene dueño o es de fulano o mengano. Hay un poco de simplismo político ahí.

—¿Ya está resuelto el liderazgo de la alianza?

—El Gobierno es el que termina liderando el espacio y el gobernador es el que termina liderando el espacio. Los partidos van acompañando al espacio de gobierno y esto es lo que ocurre en Occidente. Contadas son las excepciones en las que el líder del gobierno no es el líder del espacio. Ahora ocurre en la Argentina, pero no siempre se da así. Casi siempre es el gobernador el que lidera el espacio.

—Pero aquí hay gente que le reconoce el liderazgo a Ricardo Colombi.

—Sin duda, será una forma. Pero la mayoría (reconoce un) liderazgo general. Porque hay otra gente que le reconoce el liderazgo a Perucho Cassani. Otros a Carlos Vignolo. Y hay otra gente que reconoce otro liderazgo. (...) Nosotros estamos en un liderazgo democrático, es en lo que creemos, por eso somos republicanos.