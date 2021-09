Mario Ledesma define la formación de Los Pumas para jugar contra los All Blacks

El entrenador del seleccionado argentino de rugby Los Pumas, Mario Ledesma, definirá hoy la formación titular y el resto de los convocados para enfrentar el domingo a los All Blacks por la tercera fecha del Rugby Championship.

El plantel argentino tendrá algunas bajas por lesiones y ya estará a disposición del entrenador, el correntino Carlos Muzzio.

Nicolás Sánchez sufrió un desgarro en el recto anterior izquierdo, Santiago Mare en el derecho y Santiago Carreras tiene una distensión del sóleo izquierdo. Ninguno estará para el choque ante los hombres de negro.

Las buenas noticias pasan por las recuperaciones de otros cuatro jugadores que estaban lesionados: Emiliano Boffelli, Matías Moroni, Matías Orlando, Facundo Gigena y Muzzio.

El pilar correntino había sufrido un esguince acromioclavicular en la práctica previa al segundo partido contra Sudáfrica.

Por lo tanto, el staff tendrá que tomar decisiones a la hora de conformar el XV para jugar con los hombres de negro en el Cbus Super Stadium de Gold Coast, el domingo 12 desde las 4.05.

“La semana viene siendo muy buena, estamos hace dos semanas encerrados preparando el partido y siendo muy autocríticos. Nosotros siempre pensamos qué podemos mejorar y en cómo podemos ser mejores”, sostuvo el capitán del seleccionado argentino, Julián Montoya.

“Las formaciones fijas son fundamentales. La manera de ser mejores es laburando, no hay fórmulas mágicas, no hay atajos, hay que trabajar y eso lo estamos haciendo”, agregó el delantero.

Por su parte, el medio scrum del seleccionado de Nueva Zelanda, TJ Perenara, consideró que Argentina, rival de los All Blacks el domingo próximo por la tercera fecha del Rugby Championship, es “un equipo grande y con mucha pasión”.

Perenara, de 28 años y jugador de Hurricanes, se dijo de Los Pumas: “Son un equipo muy grande, juegan con mucha velocidad, mucha pasión y son muy físicos”.

Según NewsHub, el medio scrum cree que Argentina es diferente a Australia, rival al que los All Blacks vencieron 38-21 el pasado fin de semana en la ciudad australiana de Perth, donde volverán a jugar frente a los dirigidos por Mario Ledesma.

“Argentina es una ‘bestia’ diferente; eso no quiere decir que Australia no sea un equipo fuerte, simplemente juega de diferente manera. Los Pumas disfrutan del uno contra uno, de chocar y venir directamente hacia ti”, señaló el neozelandés.

Los All Blacks jugarán dos test contra Argentina durante los próximos dos fines de semana, el 12 y 18 del actual, antes de terminar el Rugby Championship ante Sudáfrica, el vigente campeón del mundo el 25 de septiembre y el 2 de octubre. En la pasada temporada se jugó el Tres Naciones, al no competir Sudáfrica a causa de la pandemia de covid-19, y Argentina venció en Australia a Nueva Zelanda por 25-15 por primera vez en la historia, ganando en el segundo test a los All Blacks por 38-0.