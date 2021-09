Krujoski quedó relegado en Rafaela

Un sábado atípico y sin suerte tuvo Humberto Krujoski en la undécima fecha del campeonato 2021 y primera de la Copa de Plata en el TC Pista que se corrió en Rafaela.

El correntino no pudo completar la serie y debió largar en el último lugar la final en el “templo de la velocidad”. Partió en el puesto 31 y finalizó décimonoveno, logrando sumar puntos en la lucha por el campeonato.

La carrera, a quince giros, la ganó el bonaerense de Ferré Santiago Álvarez, seguido por Martín Vázquez, ambos con Dodge, Elio Craparo (Chevrolet), Ian Reutemann (Dodge), Marcos Castro y Agustín De Brabandere, los dos con Ford.

Corrida una competencia de la Copa de Plata, la lidera Álvarez con 53 puntos, y detrás se ubican Vázquez (52), Craparo (40), Reutemann (38.5), Castro (33.5) y De Brabandere (29.5). Mientras que Krujoski quedó en el el puesto 11 con 16 unidades.

Luego de la actividad del viernes en la que el rendimiento del Chevrolet que conduce Humberto Krujosi fue de menor a mayor, ayer en la primera serie (largó tercero) se produjeron circunstancias de carrera que lo perjudicaron, sufrió un impacto que produjo que se apagara el motor, no pudo completar las cuatro vueltas y debió largar en el último puesto la final.

Desde el puesto 31, el correntino se fijó como objetivo avanzar algunos lugares para sumar puntos pensando en el campeonato. Logró superar 12 coches y llegó a la bandera a cuadros en el puesto 19.

“Largamos en el último lugar porque en la serie largué cuidando la posición y me posicioné tercero, lo pasé al segundo y en el curvón se tiró por adentro, donde no había espacio, me rozó y perdí dos posiciones porque el auto se descontroló un poco”, relató Krujoski.

“Después, en la chicana se chocaron los dos que me pasaron y yo que venía pegados a ellos no pude evitar el golpe porque estábamos en un momento de aceleración y producto del impacto se rompió el captor que hizo que se detuviera el motor”, comentó. En la carrera, que tuvo varios ingresos del auto de seguridad, Krujoski logró superar a varios vehículos. “Pudimos avanzar considerablemente, pero algunos roces me perjudicaron y no pude terminar más adelante pero estamos con las mejores expectativas para la próxima fecha porque lo que ocurrió en esta ocasión fue por circunstancias de carrera y no por fallas en el auto que funciona muy bien y nos llena de esperanzas para lo que se viene”.

Más allá de esto, Krujoski continúa en la lucha por la Copa de Plata con grandes expectativas debido a que el auto preparado por la estructura Coiro Dole Racing tiene un buen funcionamiento, es confiable y competitivo, a tal punto de que finalizó quinto en la clasificación que se disputó el viernes y si no se hubieran dado los roces y choques, entre otros pilotos, que perjudicaron al correntino hubiera terminado en el pelotón de arriba.