Regatas venció a El Tala y lidera junto con Colón

En el cierre de la cuarta fecha de la Copa Palacio, Regatas Corrientes venció a El Tala 87 a 52, mantuvo su invicto y alcanzó a Colón en la cima de las posiciones. Pingüinos perdió ese privilegio al caer contra San Martín 79 a 65.

La fecha del torneo que organiza la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes, se había puesto en marcha el miércoles, cuando Colón superó a Alvear 78 a 55. Partido que sirvió para la reanudación del campeonato que se paralizó a mediados de mayo por las restricciones impuestas en la capital provincial como consecuencia de la pandemia el coronavirus.

El viernes, en el estadio José Jorge Contte, Regatas Corrientes dio cuenta de El Tala por 87-52, y con este resultado sigue invicto con puntaje ideal en la cima de la tabla de posiciones junto a Colón.

Con gran solidez arrancó el dueño de casa, goleo repartido entre Fabio Gautoy Tobías Franchela para sacar rápidamente una ventaja de 16-2 lo que ya marcaría el desarrollo del juego. La visita intentó reaccionar, pero Regatas, corriendo y con mucha intensidad defensiva, se hizo dueño de las acciones cerrando el primer tiempo arriba por 39-19.

Tras el descanso largo El Tala buscó alternativas aprovechando el goleo de Ignacio Coutada, sin embargo, el "remero" seguía sólido tanto en defensa como en ataque con un Joaquín Marcón (goleador don 17 puntos) inspirado (autor de siete puntos consecutivos) para cerrar el tercer cuarto por 62-30 arriba.

El banco del "Remero" no bajó la intensidad, y con la aparición en ofensiva de Gastón Turraca y JonathanMonzón sentenció la historia por 87 a 52. De esta forma, los dirigidos por Fernando Calvi suman un nuevo triunfo y se ubican en la cima de la tabla con cuatro victorias al hilo, al igual que Colón.

San Martín reaccionó después de un primer cuarto desfavorable (12-20) y superó a Pingüinos 79 a 65. En el segundo cuarto, el Rojinegro se impuso 19 a 14 pero el quiebre estuvo en el siguiente segmento cuando gano 27 a 13.

De esta manera, la entidad de la calle Santa Fe perdió su primer juego del certamen y resigno la primera ubicación.

Por su parte, una clara victoria consiguió Córdoba sobre Sportivo 58 a 38. En el equipo conducido por Germán Roldán, el goleador fue Santiago Ruiz con 22 puntos, mientras que en el Albiverde se destacó Nicolás Galmarini con 8.

Mientras que en un partido muy equilibrado Hércules B superó a Malvinas 1536 Viviendas 75 a 73. El equipo que dirige Renato Novattti dio vuelta el marcador en el último cuarto cuando se impuso 28 a 18.

El goleador del encuentro fue el jugador de "las mil" Amado Ramírez con 22 puntos, en tanto que Agustín Monzón con 17 fue el máximo anotador en Hércules B.

En tanto que en otro cotejo equilibrado, Hércules A venció a Juventus por 77 70. Los parciales de este partió fueron: 19-25, 15-14, 20-11 y 23-20.

Así se ubican

Cumplidas cuatro fechas, las posiciones son: Regatas y Colón 8 puntos, Pingüinos y Córdoba 7, Juventus, San Martín, Alvear y Hércules A 6, El Tala y Hércules B 5, Malvinas 1536 Viviendas y Sportivo 4.

Lo que viene

La quinta fecha, que se jugará la próxima semana, contempla estos cotejos: El Tala vs. Hércules B, Colón vs. Regatas, Juventus vs. Alvear, Pingüinos vs. Hércules A, Córdoba vs. San Martín y Malvinas 1536 Viviendas vs. Sportivo.