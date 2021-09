La experiencia paranormal de Virginia Gallardo con el juego de la copa

Virginia Gallardo contó la experiencia paranormal que vivió jugando al juego de la copa cuando era una adolescente. En el especial de Intrusos, la panelista reveló que en una juntada con amigas un espíritu se manifestó ante ellas y les dio detalles de su escalofriante historia.

“Cuando era más chica, con mis amigas nos juntábamos y cualquier cosa era excusa para tomarte un tereré o un traguito. Todas estaban a ful jugando al juego de la copa y yo, que soy muy religiosa no creía en eso, les decía ‘jueguen ustedes’ y le entraba al trago”, comenzó la modelo en la emisión de América.

Luego, Virginia continuó con la tenebroso realto: “En un momento, cuando ponían todas la mano la copa temblaba, solo se movía a una gran velocidad con una de mis amigas. El espíritu se llamaba Brian y lo que la copa nos contaba era que el padrastro la había tirado a la mamá por el balcón y que cuando ella estaba internada en el hospital él entregó su alma para poder salvarla”.

Tras ver lo que sucedía en su encuentro con sus amistades, Gallardo reveló qué le hizo el espíritu a través de la copa por no creer en lo que estaba pasando. “Yo temblaba, soñaba, se nos prendió el equipo de música y se nos abrían las puertas. Yo decía ‘dale esto es broma’ pero la copa se movía tan rápido que no había forma de trucarlo. En un momento la copa se venía hacia mí y me hacía tac tac tac”, finalizó.