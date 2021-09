Valdés mira a la Nación de cara a 2023 y busca un presidenciable en la UCR

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, minimizó ayer que el expresidente Mauricio Macri haya ungido a Horacio Rodriguez Larreta como presidenciable para 2023. El mandatario plantó bandera y aclaró que la UCR trabaja para ser una alternativa y que buscan un candidato radical.

Tras la victoria de Juntos por el Cambio en las Paso, el mandatario provincial opinó que el radicalismo “fortalece# al espacio y que de esta manera, podrán “competir con candidatos a la Presidencia” en las elecciones de 2023.

“Hay varios candidatos a Presidente, sin duda. Estamos trabajando para fortalecerlos y competir dentro del espacio”, ratificó. Sobre la carta de Macri en la que unge al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como posible aspirante al Sillón de Rivadavia, aseguró que no está “al tanto” de lo que hace el expresidente y que “como partido” la UCR trabaja para construir una alternativa.

Especificó: “Nosotros en la última elección en la provincia de Buenos Aires, con un candidato que por primera vez se presenta luego de tres meses de trabajo, obtuvo casi el 16 por ciento de los votos, anduvimos muy cerca de ganar seis puntos de ganaba la elección al vicejefe de Gobierno. Creo que tenemos que seguir trabajando y fortalecer también la Capital Federal y eso le va a dar volumen nacional al radicalismo, que es lo que buscábamos hace mucho tiempo”.

“Larreta deber ser el candidato de Macri, pero nosotros trabajamos para ser una alternativa en 2023 con un candidato propio del radicalismo”, aseguró

Fraude

Valdés se diferenció de la postura de Juntos por el Cambio, frente que integra el radicalismo, sobre la posibilidad de fraude en las elecciones generales del 14 de noviembre y advirtió que “hay que ser cuidadosos” con la palabra y “fiscalizar” para evitar la maniobra.

“Yo creo que uno de nosotros tenemos que tener cuidado con este tipo de declaraciones, porque si no, siempre que el opositor grita fraude o el perdedor grita fraude, al final nunca se comprueba. La Argentina tuvo momentos muy oscuros a lo largo de la historia, donde el voto era cantado, donde el fraude era escandaloso y nosotros tenemos que tratar de poder fiscalizar en los comicios para evitar este tipo de maniobras”, definió en diálogo con La García por AM750.

La titular del PRO, Patricia Bullrich, afirmó que la coalición opositora armará “un comité jurídico electoral cuyo objetivo es que todos los delitos que existan que tengan que ver con el uso de los fondos públicos, con el fraude del uso de las bases (de datos), o cualquiera que las cosas que puedan suceder” se denuncien “uno por uno, con recursos de amparos para frenarlos”. El expresidente Mauricio Macri también se expresó en ese sentido.

Para Valdés, en cambio, el planteo es “exagerado” y consideró que la oposición tiene que “hacer todo lo posible para fiscalizar todas las mesas”.

“Me parece que no hay que si no hay elementos que uno los pueda decir o comprobar en algún lugar determinado no hay que hablar de este tipo de cosas”, ratificó el dirigente de la UCR.

Frontera

El Gobierno provincial espera una respuesta de la Nación el protocolo para la reapertura de la frontera con Brasil. Corrientes propuso que el paso fronterizo funcione de 8 a 16 para particulares, pero con algunas condiciones: PCR de 72 horas antes, carnet de vacunación y un test de antígeno en el lugar.

Pero además regirán condiciones para el pase, ya que solo se habilitará para quienes quieran volver al país o tengan familiares o por cuestiones de trabajo.

No se podrá pasar a Brasil para hacer compras o turismo, al menos por ahora.

La idea es que la apertura se oficialice para el fin de semana del 1 de octubre.