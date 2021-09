Apareció un video del argentino prófugo en España

Martín Ezequiel Álvarez Giaccio figura en las noticias en el mundo como “el argentino que mató a su hijo en España para vengarse de su ex”. En la ficha de Interpol -de “notificación roja”-, con otras palabras, lo describen de la misma manera. En ese documento figura el último domicilio que el prófugo declaró en nuestro país. Es en Villa Crespo.

Aún así, desde la Policía Federal, que trabaja junto a Interpol ante estas búsquedas sin fronteras, ayer confirmaron a Clarín que “no hay indicios de que haya venido a Argentina”.

También explicaron que ese es el motivo por el cual no hubo allanamientos en Vera 1292, en la ciudad de Buenos Aires, la dirección que el argentino alegó como propia en 2013. "Si no hay indicio, no hay allanamiento", remarcaron.

Cabe aclarar que en ninguna aerolínea española, al menos con su nombre y pasaporte real, figura tanto la emisión de un pasaje como la constancia de que haya abordado un avión. Lo mismo sucede en los puntos fronterizos para dejar territorio español.

A dos semanas de haber asfixiado a su hijo de dos años y nueve meses en un hotel, Álvarez Giaccio sigue prófugo y sólo volvió a aparecer este martes a través de un video que obtuvo Telenoche. Se lo ve junto a quien entonces era su pareja, la francesa Aurelie, relatando los beneficios de haber hecho un curso con una coach de sueño para curar los "despertares", como llaman en España al mal descanso, del nene que luego mataría. El video es del 25 de junio, dos meses antes del asesinato.

El Juzgado de Instrucción Nº 23 de Barcelona pidió la captura internacional de Álvarez Giaccio, e Interpol emitió la circular roja. Por su nacionalidad, la sede de Interpol Argentina se sumó a su búsqueda. "Pero el alerta lo emitió interpol España", aclararon desde la Federal. El argentino -tiene 44 años, es economista y ciudadano español- no siguió vinculado a nuestro país, por lo que, en principio, tampoco tendría quién lo cubra en estas tierras.

El 24 de agosto, Álvarez Giaccio le escribió un mensaje a su expareja: “Te dejé en el hotel lo que te mereces”. El argentino había asfixiado a su hijo de dos años en el Hotel Concordia, en el distrito de Sants-Montuïc, en Barcelona.

Cuando la Policía llegó a la habitación 704 del séptimo piso, por alerta de la mujer, no había rastros de Álvarez Giaccio. La hipótesis central es que Álvarez Giaccio había premeditado el crimen y estudiado la ruta de escape. Las cámaras de seguridad del hotel lo captaron con una remera gris, jeans y zapatillas rojas, escapando del edificio, saltando por un ventanal.

Lo que las cámaras no registraron, lo vieron los clientes de la Bodega Linares, a la vuelta del hotel. El hombre huyó por un balcón y en ese momento creyeron que era un ladrón.

Desde entonces, la policía catalana y la nacional lo buscan rastrillando la zona de Montjuic y los alrededores del aeropuerto El Prat de Barcelona donde, según la versión de un taxista que asegura haberlo dejado en la Terminal 1, se pierde todo rastro.

