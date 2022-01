Cháves apuntó contra la actuación del juez

Osvaldo Cháves, integrante de la dupla técnica de Ferroviario junto a Juan Vallejos, apuntó en declaraciones a radio Sudamericana (100.5 Mhz) contra el árbitro Víctor Vallejos, porque “favoreció a Mandiyú”.

El Chavo indicó que una persona cuya identidad se reserva le reveló que Vallejos en su momento “había dicho que no iba a dejar ganar nunca a Ferro porque no nos quiere” (...) Dijo abiertamente que a Ferro hay que matarlo porque no los quiero, ni a Yury Kordylas”, presidente del club y de la Liga Correntina, afirmó el DT.

Cháves indicó que al árbitro “el partido lo pasó por arriba” y que “no se entiende qué pasó (en la jugada que desató la polémica) porque era una protesta de los jugadores de Ferro y terminó a las piñas con los de Mandiyú”.

El técnico fue uno de los primeros en entrar a la cancha, y se lo observó en el medio de la trifulca. “Fui a separar y terminan matándome a mí”, dijo, negando que haya participado de los incidentes. “No tengo problemas en hacerme responsable si fuera culpa mía”, expresó.

“Todos cometemos errores pero Vallejos se equivocó en un partido que se pasaron manejando los jugadores de Mandiyú (…) el árbitro nos boludeó todo el partido y dejó que ellos hagan los que quieran en la cancha”, manifestó.

También arremetió contra los hermanos Maximiliano y Emiliano Brunetti, jugadores de Mandiyú, e Iván Mosqueda, de Sacachispas, que saltó de la tribuna a la cancha para involucrarse en los incidentes. “Si vamos a pagar, paguemos todos, las consecuencias”, concluyó Cháves.