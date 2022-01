Autotest: el resultado se deberá notificar a las farmacias

El resultado de los test de autoevaluación de coronavirus se deberá notificar en la farmacia donde se adquirió según una resolución oficial publicada ayer sobre este tipo de pruebas que abrieron numerosas preguntas que se responden en esta nota.

La duda acerca de qué hacer con el resultado de los denominados autotest se resolvió a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 28/2022 firmada por la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

Las prepagas y las obras sociales advierten que no cubrirán la realización de autotest de covid de sus afiliados, luego de que la Anmat decidiera aprobarlos y que varios laboratorios avanzaran en su importación y desarrollo para poder empezar a comercializarlos en el corto plazo.

Fuentes del sector explicaron a Clarín que al tratarse de un test que cualquier persona podría comprar sin indicación de un médico, las obras sociales no tienen por qué incluirlo dentro de su cobertura si no figura dentro de la resolución correspondiente.

De acuerdo a fuentes consultadas, cuando una práctica médica se incluye en la cobertura, debe tener el respaldo de un decreto o resolución de manera expresa.

Siguiendo esa línea, toda prestación de salud que no siga los criterios epidemiológicos que le den sustento y que, además, no tenga una orden médica, no figura dentro de los parámetros para ser cubierta por una obra social o una prepaga.

(EN)