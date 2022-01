El insólito episodio que vivió L-Gante con una mujer mayor que le pidió una foto

L-Gante es uno de los artistas del momento. Una de las grandes figuras que nació musicalmente durante la pandemia, y que logró sobresalir más allá de eso. Lo que representa queda registrado en los lugares que va. Sin ir más lejos, en pleno verano, se está presentando en los distintos centros turísticos del país y es una gran sensación.

Días atrás estuvo en Villa Gesell y generó una verdadera revolución entre sus fanáticos. No fueron pocos los que se acercaron para tenerlo cerca. Sin embargo, dentro de esta algarabía, se dio una situación particular. Un detalle que no paso por alto y que hizo que se viralizara en las redes sociales por lo desopílate que fue.

Antes del recital, el creador de la cumbia 420, se cruzó con mucha gente que se le acercó para sacarse fotos. Dentro la multitud, una señora que al ver la aglomeración, se acercó de apoco y llegó hasta el auto en el que estaba el cantante. Barbijo colocado, ella también le pidió una fotografía, para inmortalizar el momento.

Una vez que ya la tenía en su celular, al ver que acababa de ver a una persona seguida por muchos adolescentes, no dudó en reenviársela a su nieto. La acompañó con una frase que el chico, un tal Franco, luego de reírse, la compartió.

“Mi abuela se sacó una foto con L-Gante y cuando me la muestra me dice: 'Ni sé quién es pero como se juntó mucha gente le pedí una foto’”. Sus palabras fueron acompañadas con el retrato en cuestión, en la que se ve al joven tomado de la mano de la abuela que se le acercó sin saber quién era.

Revista Pronto