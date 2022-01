Denuncian ante la OEA que la marcha contra la Corte ataca la democracia

A días de la marcha organizada por dirigentes kirchneristas contra los jueces de la Corte Suprema, diputados de la oposición denunciaron ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la existencia de “actos que constituyen violaciones a elementos esenciales de la democracia representativa”.

La carta, firmada por el bloque de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados, está dirigida al titular de la OEA, Luis Almagro, duramente criticado el miércoles por Cristina Kirchner en su visita a Honduras. En su discurso, la vicepresidenta aseguró que la OEA se dedica a “voltear” democracias en lugar de defenderlas.

Tras hacer un repaso por la situación judicial de la vicepresidenta y sus reiteradas exposiciones sobre la teoría del lawfare, los diputados destacan las declaraciones del dirigente Luis D’Elía, uno de los referentes de la convocatoria.

“Queremos que se vayan y no vuelvan nunca más. No hay que echar a patadas a nadie, no necesitamos acudir a la violencia porque nos asiste la razón y la verdad”, había declarado D’Elía en al anunciar la marcha. Y agregó: “Son los que consolidaron la persecución política en nuestro país. Por eso creemos que hay que barajar y dar de nuevo”.

Desde el bloque de la Coalición Cívica también destacaron declaraciones de apoyo a la movilización realizadas por el secretario de Justicia, Martín Mena, y la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, y los análisis sobre el funcionamiento de la Corte hechos por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

