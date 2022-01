Maltrato animal: la Justicia le sacó el perro a una mujer tras un video viral

Hace unos días se viralizó un video donde una mujer maltrataba de manera reiterada a un perro que se encontraba en el patio de su casa. Ahora secuestraron el animal tras una denuncia hecha en la Comisaría Sexta de la ciudad y por el momento se encuentra en tránsito judicial.

La denuncia fue radicada por una vecina de apellido Torres, en el lugar se presentó junto con la mujer la Dirección General de Promoción de Derecho y Bienestar Animal municipal representada por Adriana Graziano.

“Esta mañana (por ayer) el Juzgado de turno de Instrucción N° 4 brindó la orden de allanamiento que la dio el juez Leandro Maciel y alrededor de las 14.30, estuvo la Dirección de Canes a cargo del Javier Aucar, después de examinar al animal fue secuestrado del domicilio donde fue maltratado y en la Comisaría le realizaron otro examen médico. Va a estar un par de días en tránsito judicial hasta que se resuelva la cuestión de fondo”, afirmó Graziano.

Además aseguró: “Por ahora esto está supeditado a las decisiones del juez, la señora implicada se negó a declarar y recibió la citación para declarar como imputada. En la tarde de ayer, se tenía que acercar a declarar”.

Afirmó que en realidad el perro no es de la mujer implicada, sino que el dueño sería su hijo que no se encuentra en la ciudad. “El perro no es de la señora es de su hijo, entonces estas cuestiones se analizarán si el animal vuelve de nuevo a su dueño o si queda en tránsito”.