Boy Olmi y Carola Reyna emprendieron un soñado viaje en motorhome

“Volvimos de recorrer Mendoza en motorhome. Viajar con la casita a cuestas era un sueño de toda la vida. Fue un viaje transformador. Lleno de aventuras y de gente increíble que nos abrió sus puertas y su corazón. Experimenté una libertad única. Brindo por llevar a cabo los deseos. Son épocas que nos indican que no hay que postergar nada. Vayamos en busca de lo importante. De lo que nos haga felices por algún motivo. Salud y muuuucho amor”. Con estas palabras en Instagram, y en el último día de 2021, Carola Reyna sintetizaba lo que acababa de ser uno de los viajes más increíbles de su vida junto a Boy Olmi, su pareja con la que ya lleva 28 años de casados.

Lejos de ser un matrimonio que busca los flashes -aunque sus carreras artísticas así lo requieran cada tanto-, cuando se trata de vacaciones no eligen los lugares a los que apuntan la mayoría de las celebrities: Punta del Este, Pinamar, Mar del Plata…Nada de eso. Ellos prefieran la “naturaleza extrema”. Y en una charla íntima con Teleshow, fue el propio Boy –o Carlos, tal es su nombre original- el que contó detalles de esta aventura que emprendieron juntos.

“Creo que la pandemia generó un deseo de todo el mundo de salir de las ciudades y recorrer caminos, de abrir. También hay algo que tiene que ver con estar en el momento presente, disfrutar y agradecer lo que se tiene. En este caso, nuestra compañía mutua, nuestro país con sus paisajes y sus lugares, nuestro deseo de aventura juntos, de sorprendernos. Creo que los viajes colocan al ser humano en un estado de asombro”, comienza explicando sobre el motivo que los llevó a emprender esta travesía. Para esto, miraron el calendario y buscaron algunos días libres de compromisos que los dejen disfrutar de esta ansiada libertad: “Pensamos qué podíamos hacer diferente a lo que solíamos hacer, y entonces nos alquilamos un motorhome y nos fuimos con lo puesto, con poquitas cosas, también en ese acto de renunciar un poco a la zona de confort habitual…”, expresa con su habitual y tranquilo tono de voz.

Y así fue: sin pensarlo dos veces, fueron los protagonistas de una experiencia que no olvidarán nunca ¿Sus elementos imprescindibles? Nada muy ostentoso. “Cada uno tiene los suyos, pero en nuestro caso teníamos un botiquín de homeopatía y nuestra navaja, nada más…Y traer la ropa adecuada para el lugar donde vas…No puedo dar recetas, pero el motorhome te da todo eso que no tenés cando estás en carpa: un bañito, una cama, una cocina, una heladera, no hace falta mucho más”, comenta.

Teleshow