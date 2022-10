La China Suárez a los besos con Rusherking, en el videoclip de la canción que él le dedicó

Desde que comenzaron a salir a fines de mayo de este año Eugenia la China Suárez y Rusherking conforman una gran dupla tanto en lo personal como en lo laboral: él la acompaña a ella cada vez que tiene que viajar por trabajo y ella siempre lo apoya a él en su camino musical. En las últimas horas Thomás Nicolás Tobar, tal es el verdadero nombre del músico, estrenó un tema dedicado a su novia y ella fue la protagonista del clip.

Se trata de la canción “Perfecta”, que él grabó en colaboración con Mariano Castro, líder de, Dread Mar I. Además de los dos músicos, en el video participa la ex de Benjamín Vicuña, que por estos días se encuentra en Madrid presentando su nueva película, “Objetos”.

“Te he buscado por todo el mundo. Dime ¿dónde has estado? Es que por mucho tuve la ilusión. De poder coincidir con alguien. Que me haga sentir en las nubes. Y me di cuenta de eso cuando te tuve. Me acostumbré a verte. Y no quiero que te vayas de mi lado”, comienza la canción, y luego el estibillo sigue: “Nadie va a entender jamás, no hay nadie más. Solo vos cuando me miras, y el mundo que se para. De ti nada me separa”.

Mientras los músicos entonan el tema, la actriz baila en medio de un campo lleno de girasoles y luego se besa con su novio y se abrazan, todos vestidos con tonos rosados.

“Y si todos tienen a alguien más. Lo nuestro será un caso especial. No quiero a nadie más. Sí para mí eres perfecta, wo-oh. Y si un día te vas. Te esperaré en el mismo lugar que te besé. Un amor así ya no se encuentra”, sigue la canción que en menos doce hora consiguió casi medio millón de reproducciones.

Fuente: Teleshow