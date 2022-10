Coronavirus: en lo que va de octubre no se registraron contagios en Corrientes

El informe epidemiológico emitido ayer por el Ministerio de Salud provincial informó que no hay contagios en Corrientes y en lo que va de octubre no se registraron casos en el territorio. La última vez fue el 30 de septiembre en la localidad de Curuzú Cuatiá.

El coronavirus continúa en baja y son cada vez son menos los casos y muertes que se dan por la enfermedad. Lo que hace suponer, que podrían darse nuevas medidas favorables con respecto a la situación sanitaria de la provincia.

Hasta ayer no se registraron nuevos casos tanto en la Capital como en el interior. Según informaron en las últimas 24 horas se analizaron 209 muestras.

Esto mantiene la cifra de casos activos en 5 y los acumulados en 196.466 en todo el territorio provincial al 10 de octubre de 2.022, con 2.016.612 testeos realizados desde que inició la pandemia y 194.520 recuperados.

Mientras que son 2.132 los fallecidos acumulados y 4 los actuales internados en el Hospital de Campaña, con resultado positivo para covid-19, estando ocupado el 0,33% de los respiradores.

En el Hospital de Campaña detallan que son cuatro los pacientes internados y hay tres con diagnóstico de covid-19 en sala de Clínica General y todos se encuentran estables.

En la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) hay un paciente, con respiración mecánica asistida y con pronóstico reservado. En consultorios externos se realizaron 28 atenciones, acumulándose 47.477.

Debido a la baja de contagios, los informes enviados por el Ministerio de Salud se realizan tres veces cada semana. Lunes, miércoles y viernes.

Hasta el último viernes, la provincia de Corrientes superó la aplicación de 2.900.000 dosis de vacuna anticovid, pero desde Salud Pública alertaron sobre la cantidad de población con esquemas incompletos que se encuentran con los operativos casa por casa.

Desde hace varias semanas las autoridades de la provincia retomaron la recorrida por barrios para acercar las dosis de refuerzo a la población.

Marina Cantero, a cargo del Departamento de Inmunizaciones de la provincia de Corrientes, explicó que, ante la baja demanda en los puntos fijos de vacunación, principalmente en la Capital, se decidió salir a las casas.

“En principio, nos centramos en aquellos mayores de 50 años por una cuestión de factores de riesgo y, a su vez, también ya captamos en el domicilio a aquellos mayores de 18 años”, explicó.

Cantero alertó que durante las recorridas se han encontrado con personas que han iniciado su esquema y que, por diferentes motivos, no lo han actualizado o aquellas que no se pueden trasladar por alguna dificultad física hasta un punto de vacunación fija y otras que, a cerca de tres años de pandemia no tenían una sola dosis de la vacuna.

“Nosotros por día estamos aplicando alrededor entre 200 y 250 dosis en Capital y tenemos un cronograma ya armado. La idea es hacer un barrido completo de la Capital, por supuesto que el avance se hace en medida de la capacidad que tenemos de los equipos de salud para llegar a los domicilios y así vamos avanzando”, dijo.

Al mismo tiempo, reconoció: “Hemos encontrado algunas personas que recién están iniciando sus esquemas cuando ya prácticamente vamos a cumplir tres años de la pandemia”.

“Aproximadamente llevamos dos meses, ya hemos vacunado a más de 6.000 personas en domicilio, que para nosotros es un número importante. Por supuesto, podría ser mucho más, pero la persona que se vacune, hoy por hoy, para nosotros es importante”, destacó.