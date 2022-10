Orden y cruces de 8° de final

De acuerdo con las posiciones en que finalizaron y los puntos conseguidos en ambas zonas del Federal A, así quedó el ordenamiento general de los equipos con vista a la siguiente fase del certamen:

1°) Olimpo (Bahía Blanca) 73 puntos; 2°) Racing (Córdoba) 68; 3°) Sarmiento (Resistencia) 64; 4°) Villa Mitre (Bahía Blanca) 57; 5°) San Martín (Formosa) 59; 6°) Ciudad de Bolivar 49; 7°) Central Norte (Salta) 57; 8°) Independiente (Chivilvoy) 47; 9°) Gimnasia y Tiro (Salta) 54; 10°) Sol de Mayo (Viedma) 46; 11°) Douglas Haig (Pergamino); 12°) Estudiantes (San Luis) 46; 13°) Sportivo Belgrano (San Francisco) 48; 14°) Juventud Unida Universitario (San Luis) 45; 15°) Sportivo (Las Parejas) 46; 16°) Sansinena (Gral. Cerri) 42.

Los cruces de octavos de final serán los siguientes: Olimpo vs. Sansinena, Racing vs. Sportivo Las Parejas, Sarmiento vs. Juventud Unida de San Luis, Villa Mitre vs. Sportivo Belgrano, San Martín vs. Estudiantes, Ciudad Bolivar vs Douglas Haig, Central Norte vs. Sol de Mayo e Independiente vs. Gimnasia y Tiro.

Los encuentros se jugarán en los estadios de los equipos mejor ubicados al término de la fase regular y en caso de igualdad al cabo de los 90 minutos, el pase a la siguiente instancia se definirá con tiros desde el punto del penal.