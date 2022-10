Los gobernadores al exterior

Por Miguel Boggiano*

Publicado en Ambito

Hace unos días fueron unos 9, 12 gobernadores a Estados Unidos ¿en busca de inversiones?, criticamos ese viaje en nuestro programa Las Provincias También Existen porque considero inútil el viaje de los gobernadores para obtener inversiones o franquicias con los Estados Unidos o con los países del mundo, ese es un trabajo que lo tiene que hacer el Gobierno nacional, los gobiernos provinciales tienen que hacerle llegar al Nacional cuáles son sus posturas, entonces la cosa cambia.

Cuando los gobernadores justicialistas junto con el gobernador Morales de Jujuy organizaron un viaje sin ton ni son a los Estados Unidos, en el mes de septiembre, hicimos nuestra crítica al viaje porque se buscan las inversiones por medio de las embajadas, los consulados, con las tecnologías desde una oficina con computadora e internet se consigue determinar si hay interés o no, el mundo sabe a ciencia cierta qué pasa en la Argentina y que pasa en Corrientes. Pasa en Corrientes que el gobernador Valdés está considerado uno de los mejores gobernadores de las 24 provincias incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entonces, mantengamos ese lugar con una actitud clara y transparente. El gobernador Valdés viaja a España y hay que decir para qué se va, con quién se va y pedir dentro de Norte Grande información sobre qué pasó con los gobernadores porque al Norte Grande lo mantenemos entre todas las provincias y mantenemos como país a legisladores del Norte Grande y demás, todo cuesta y muchas veces se les quita subsidios o se anulan partidas para educación o cultura, para los cochebombas o para mejorar la situación de los ciudadanos y se gasta en donde no se debe. Lamento, pero no podía dejar de manifestarme porque aprecio al gobernador y considero que es un error como organizó el viaje a España, que salió de golpe y porrazo, no hubo una programación pública, una intención manifestada públicamente, 30 días antes explicando, para que cada uno aporte lo que pueda. Desde acá, como fundador y primer presidente del capítulo Skal, que es una organización internacional que se dedica a hotelería, turismo, agencias de viajes y tengo una excelente vinculación con el presidente internacional de Skal, pudimos haber hecho una conferencia con España para que lo reciban al gobernador y conversar sobre el turismo hacia Corrientes, todavía si el gobernador autoriza estaríamos a tiempo de informarle donde se hospeda, donde puede ir a visitarlo, de poder ir a hablar con él, hay que ir a la embajada, no se sabe nada, se sabe que se va de España, como si yo por mi cuenta diga “me voy a Dinamarca”, no es así la cosa, perdone, señor gobernador, no soy un crítico a ciegas de su gobierno.

En el anuncio de que el gobernador iba a asistir a una reunión de gobernadores del Norte Grande se decía que en esa oportunidad los gobernadores que fueron a Estados Unidos iban a brindar un informe sobre su viaje y que las conecciones que hicieron fueron sobre tecnología y según El Litoral del viernes, no hubo tal informe. Entonces si criticamos lo que hacen los gobernadores kirchneristas no debemos silenciar lo que creemos que está mal y lo hace el gobernador de Corrientes, que -reitero- está en cabeza en la lista de gobernadores.

Cuando regrese de este viaje, malinterpretado por muchos, incluso un taxista me comentaba que se organizaba como un regalo a la madre del sr. gobernador por el Día de la Madre, llevándola a España. Yo no creo que sea así, pero lo repito para que usted tome conocimiento de cómo se interpretan las cosas cuando no se las explica debidamente. Éxito sr. gobernador, su éxito es el éxito de Corrientes.