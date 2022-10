“Pruebas no concluyentes”: ponen en duda que sea alemán el submarino

Un informe realizado por la Liga Naval Italiana que, entre otras tareas, estudian navíos hundidos, concluyó que el casco hallado por el grupo Eslabón Perdido en las cercanías de la embocadura del puerto de Quequén, es un submarino con las características de los que utilizaba el gobierno alemán durante la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, otros expertos que accedieron a los videos que obtuvo Prefectura Naval Argentina e, incluso, uno de los buzos que descendió hasta el lugar donde están los restos, ponen en duda que lo hallado sea un submarino alemán y coinciden en que la evidencia no es concluyente.

Fabio Bisciotti, parte del “Grupp Studi Subacquei” de la Liga Naval Italiana, quien tiene una enorme trayectoria en identificación de naves hundidas durante la Segunda Guerra Mundial, fue contundente: “Hay 100 % de seguridad que ese pecio es un submarino militar y más de 90 % de certeza que es alemán”, dijo, según señala un informe de Alejadro Horvat en La Nación.

De su informe surge que, en las fotos, hay “detalles que pueden compararse fácilmente con las estructuras que representan el esqueleto de un U-Boot tipo VII o IX” y que “la longitud y el ancho son totalmente compatibles con un U-Boot tipo IX, como el U-166 hundido frente a los Estados Unidos”. Para los peritos italianos, el descubrimiento que que los ayudó a llegar a una conclusión, fue identificar el supuesto periscopio del submarino.

Sin suficiente evidencia

El escritor e investigador Julio B. Mutti, autor de Los verdaderos últimos días de la segunda guerra mundial (Sumergibles alemanes en Argentina y Sudamérica), dice no conocer a lo peritos de la Liga Naval Italiana o su capacidad para certificar este hallazgo. Para confirmar un hallazgo de tal magnitud se necesitarían más evidencias o el visto bueno de especialistas de clase mundial, como Innes McCartney, que es un reconocido historiador y arqueólogo marino.

“McCartney, que encontró una veintena de submarinos alemanes alrededor del mundo, vio algunas imágenes de Quequén y me dijo que no eran concluyentes. Las tomas de Prefectura en la calidad que yo las recibí no son buenas. El objeto está totalmente destruido, dicen que lo hicieron estallar para ocultarlo, pero un para dejar en ese estado a un submarino de esa época había que ponerle una carga de explosivos importante en el interior. No digo que no sea un submarino, pero con las fuentes e imágenes que poseo no puedo confirmarlo”, señala Mutti.

Mutti agrega que una de las piezas identificadas, que definieron como un periscopio, solamente tiene la forma, pero no es posible definir la medida del objeto porque el vehículo de prefectura que descendió para grabar las imágenes subacuáticas no contaba con un compás para determinar el porte de las piezas.

