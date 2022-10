Trasladaron al Centro Aguará al ñandú que atacaron en Caá Catí

El ñandú que fue atacado por un hombre en Caá Catí fue trasladado al Centro Aguará. El video en el que se ve a un hombre arrastrando al animal de sus alas había sido difundido en redes sociales y denunciado en la Justicia. Las autoridades de Aguará destacaron el accionar de la persona que lo tenía a su cuidado.

Hace dos semanas trascendió en redes sociales la historia de un ñandú que tenían de mascota en un hogar de Caá Catí. Sin embargo, las autoridades confirmaron que el animal había llegado por su cuenta al predio donde estaba y que la identidad de la persona del video aún se desconoce. Esta semana, el equipo de rescate del Centro Aguará arribó a la ciudad y colaboró en su rescate. “Por las primeras revisiones que se realizaron por parte de nuestros veterinarios, el animal está en buenas condiciones y con buen peso corporal. Más adelante, cuando se estabilice y se tranquilice veremos su destino”, contó a El Litoral, Catalina Mancedo, coordinadora del área de Difusión y Educación Ambiental del espacio.

“Se va a esperar unos días para observar que el animal se encuentre bien y esté más tranquilo. Las veterinarias determinarán cuál será la forma de hacer una revisión más compleja”, indicó.

Mancedo mencionó que el animal fue entregado voluntariamente por la persona que lo tenía.

“No lo adquirió siendo una cría sino que el ñandú apareció en su casa y comenzó a perseguir a las vacas, entonces el animal se acostumbró a esas personas”, explicó. “Mis compañeros del equipo de rescate pudieron comprobar que no sufrió ningún tipo de maltrato. El hombre que sale en el video no es el dueño de la casa y nos gustaría ayudar a este vecino porque fue hostigado en redes sociales”, indicó. Además, dijo que la persona que aparece en el video, donde claramente se ve que actúa con violencia, no fue identificada.

“Nos gustaría destacar la actitud de este vecino que nos entregó voluntariamente el animal al Centro Aguará para que pueda rehabilitarse y ser liberado cuando estén dadas las condiciones sanitarias y conductuales”, cerró Mancedo.

(BDC)