El levantamiento de pesas aportó tres medallas a la delegación correntina

La delegación correntina que participa de los Juegos Nacionales Evita 2022 sigue sumando medallas. Durante la jornada de ayer, la penúltima de la competencia que se desarrolla en Mar del Plata, fue el turno del levantamiento olímpico de pesas que aportó dos medalla de oro y una de bronce. Valentina Cabral y Manuel Meza subieron a lo más alto del podio, mientras que Gustavo Duarte fue tercero en su categoría.

Cabral se impuso en la categoría hasta 59kg. de peso corporal con una marca total de 136 kilos (60kg en arranque y 76kg. en envión). En el segundo lugar quedó Julieta Oyarzo de Tierra del Fuego con un total de 110 kg. y en el tercer lugar se ubicó Martina Escudero de San Luis con 88kg.

Por su parte, Meza ganó la competencia en la categoría hasta 73 kg. El correntino terminó la prueba con un total de 180 kg. (75 en arranque y 105 en envión). El podio lo completaron Franco Oyola de Tucumán con 138 kg. y Santino Verón de Buenos Aires con 131.kg. En la categoría hasta 61kg., Duarte consiguió el tercer puesto con un total de 139 kg. Esta prueba la ganó Facundo Salicia de Buenos Aires con 152 kg. y segundo se ubicó Mateo Ledesma de Salta con 142kg.

Los tradicionales Juegos Evita concluirán hoy y Corrientes estarán en varias finales. Dante Wandelow competirá en judo y Gastón Ortega lo hará en boxeo.

En el básquetbol 3x3, femenino sub 14, Corrientes disputará el juego por el oro contra Santa Fe. También en la modalidad 3x3, masculino sub 14, Corrientes terminó en el sexto puesto al caer ayer contra Santiago del Estero 12 a 8. La dupla femenina de bádminton sub 14 jugará hoy la final contra las representantes de Buenos Aires.

Por su parte, los atletas adaptados también consiguieron ayer varias medallas. Valentina Villordo logró el oro en lanzamiento de bala; Marcelo Acosta fue oro en 100m; y Priscila Cóceres consiguió el oro lanzamiento de bala.