Vecinos se unen para pedir que las comparsas barriales ensayen en otro lugar

Un grupo de vecinos reclama el cambio de lugar de los ensayos de las comparsas barriales porque, explican, se pasan del horario estipulado por la normativa. Los comparseros asisten al Parque de los Eucaliptales ubicado en Raúl Alfonsín al 5072, frente de la Casa del Bicentenario, de lunes a viernes hasta la medianoche.

El reclamo de los vecinos del barrio San Gerónimo lleva un tiempo, ya que en reiteradas ocasiones se han comunicado con el delegado del barrio, con la Municipalidad y con el subsecretario de Cultura, sin embargo no obtienen respuestas. Los ensayos se realizan desde hace más de dos años en ese sitio y los vecinos piden que se cambie de locación.

Adriana, una de las vecinas, contó a El Litoral: “Yo estoy a menos de cien metros de donde ellos ensayan y el sonido es muy fuerte, no puedo ni mirar televisión en mi casa por los ruidos. Hay personas que se levantan a las cinco de la mañana para ir a trabajar y quieren dormir temprano”.

Hay una ordenanza municipal vigente que establece que los comparseros pueden ensayar en espacios públicos hasta las 23. Los vecinos aseguran que se excedan del horario estipulado y terminan sus ensayos cerca de la medianoche.

Los capitalinos que residen en ese sector del barrio San Gerónimo se juntaron e hicieron un relevamiento, según el cual ninguno de los vecinos frentistas está de acuerdo con que se realicen los ensayos en el parque de los eucaliptus, debido a que hay adultos mayores, personas que padecen enfermedades y que tuvieron ACV, y bebés que no pueden dormir.

“Intentamos hablar con el subsecretario para pedirle que les cambie el lugar, pero siempre dice que no puede venir y nos posterga el día y la hora. No sabemos a quién recurrir, si llamamos a ruidos molestos no nos atienden nunca, y dicen que primero tenemos que hacer esa denuncia, que nos registre nuestra llamada”, comentó a El Litoral una de las vecinas.

Ante la falta de respuesta a las solicitudes y después de dos años de reclamos, los vecinos no saben dónde acudir. Manifiestan que no están en contra de los carnavales y los ensayos, pero que los sonidos a muy alto volumen verdaderamente perturban la tranquilidad del barrio de lunes a viernes. Los ensayos de las comparsas se realizan a cielo abierto en el parque y algunos manifiestan que se escuchan hasta en los barrios Apipé y Universitario.

