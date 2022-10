Valdés reclamó a la Nación la construcción del puente entre Corrientes y Uruguay

El gobernador Gustavo Valdés ayer encabezó los actos centrales por el aniversario 193 de la localidad de Monte Caseros. En la oportunidad reclamó que “no puede ser que después de casi 40 años de creado el Mercosur no podamos levantar las fronteras políticas y abrazarnos como hermanos entre los pueblos de Argentina, Brasil y Uruguay en esta triple frontera”.

El gobernador Valdés durante su discurso señaló en primer lugar que las promesas y la palabra empeñada tienen un valor sublime en su gestión y en ese rumbo manifestó que a través de hechos “estamos terminando la primera etapa del Hospital de Monte Caseros, tal cual nos habíamos comprometido para mejorar el sistema de salud”.

Asimismo, el mandatario aprovechó el acto para una vez más hacer público su reconocimiento al personal de la salud que “puso el hombro y la vida en la pandemia” y reconoció también el trabajo de los 35 mil docentes correntinos que día a día aportan su grano de arena para fortalecer la educación pública y gratuita, en la “responsabilidad de educar a su pueblo”, quienes respondieron con creces al enorme desafío que planteó la virtualidad.

Continuando, Valdés ponderó la puesta en marcha de los programas Incluir Igualdad y Futuro, garantizando que todos los alumnos que ingresan al Nivel Secundario, “tengan su computadora para sus estudios, fundamental para darles igualdad de oportunidades”.

“Vamos a seguir trayendo educación superior para que ningún casereño se tenga que ir a estudiar a otro lado. Por eso me comprometo como gobernador a seguir invirtiendo fuerte en infraestructura educativa para fomentar el acceso al conocimiento”, aseveró Valdés.

Asimismo, destacó el apoyo a la industria y el trabajo, poniendo de relieve que la empresa local, TN Platex genera mano de obra para 400 casereños, en una apuesta importante que lleva el apoyo decidido de la Provincia.

También mencionó que la producción de Monte Caseros cuenta con los mejores campos y tierras, y por ello “vamos a apostar a la ganadería, al cooperativismo, la miel, la citricultura y otros, ya que el potencial es enorme para esta zona”.

E inmediatamente expresó con tono vehemente que es vital avanzar con la construcción del puente entre Monte Caseros y Bella Unión. “En su momento ya les hice el pedido a los presidentes Lacalle Pou y Alberto Fernández, también a los gobernadores del Norte Grande argentino, para que nos acompañen a poder hacer realidad algún día esta obra necesaria para todos”, agregó Valdés.

En tanto, Valdés sostuvo que se está cumpliendo fielmente la premisa de darle a Monte Caseros mayores ingresos con las regalías de Salto Grande, gracias a lo cual “podemos tener rutas, hospitales y otras obras importantes”, haciendo a su vez un llamado a la Nación para que arbitre los medios a fin de poder avanzar con la Ruta 25, a fin de tener conexión con Paso de los Libres y dejar de estar aislados en ese tramo.

Para concluir, el mandatario elevó un mensaje claro a los presentes: “Estos tiempos de crisis, nos tienen que encontrar al pueblo de Corrientes unidos como lo hicimos a lo largo de nuestra historia para construir la Provincia que nos merecemos”.

El gobernador Gustavo Valdés durante una entrevista concedida Paulo Vilouta en Radio la Red sobre las críticas al expresidente de la Nación Mauricio Macri, que realizó el diputado nacional y referente del radicalismo Facundo Manes (quien aseguró que durante su gobierno hacía populismo institucional y lanzó acusaciones de espionaje y operaciones judiciales), Valdés respondió que le parecía que “simplemente son opiniones o una visión de un espacio que es amplio, que hoy tiene muchos actores. Lo grave sería no poder opinar”.

Sobre el comunicado de la conducción radical el gobernador aclaró que “nosotros no formamos parte de esa opinión, lo miré por arriba, porque me parece eso, es justamente una opinión, porque sabemos que Facundo Manes es un hombre nuevo que se viene sumando con su prestigio y aporte y seguramente comienza a tener opiniones políticas, seguramente estará aprendiendo a reflexionando hacia adelante, pero me parece que no hay que darle una trascendencia institucional que me parece que no la tuvo”.

Negó haber hablado con el presidente de la UCR, y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, por lo de Manes: “Es un tema sobreactuado, no es un tema que trasciende. Para mí las opiniones en política son válidas, así como Gerardo Morales tiene sus opiniones, Facundo Manes tiene las suyas.”

“Tengo conversación con todos, pero me parece que es pronto cuál va a ser el candidato, eso se tiene que definir según la regla electoral en agosto, si no amañan el sistema. Falta mucho todavía, para definir los candidatos y los precandidatos seguramente estarán en la cancha en ocho meses, entiendo la necesidad de la Argentina por cambiar este gobierno pero me parece que hay que esperar”, dijo consultado sobre si tiene un candidato.

En otro tramo de la entrevista sobre las declaración de la titular de la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió que aseguró que el país se va a dar cuenta de que chocó luego del Mundial, Valdés dijo: “Yo lo decía en su momento, que estamos derechitos a darnos un palo. No veo modificaciones de fondo que nos permitan poder cambiar. Hubo decisiones que tenía que haber tomado el Gobierno (nacional) y no las tomó, no se anima, no encuentra el mecanismo”.

“Por ejemplo, la segmentación tarifaria y seguimos con un déficit energético que golpea fuertemente al Gobierno nacional y lo obliga a tener permanente emisiones que luego terminan repercutiendo en precios con una inflación que está llegando al 100 por ciento, si nosotros no comenzamos a corregir la macroeconomía de la Argentina va a ser difícil que podamos salir adelante”.

“Hoy vemos un presidente de la Nación con poco sentido común y vemos que va de un lado para el otro con peleas internas en el oficialismo, que son los que nos gobiernan. Nosotros estamos en una etapa de preparar el proyecto político”, aseguró Valdés.