Vuelve Macri y reúne a la dirigencia local de cara a 2023

El expresidente Mauricio Macri volverá hoy a Corrientes para presentar su último libro titulado “Para qué”. Aterrizará en Goya donde recorrerá el paseo costero derrumbado la semana pasada y se reunirá con dirigentes de esa ciudad. Además, podría caminar por algunos barrios. Para el mediodía, está previsto que llegue a la Capital para un almuerzo con el gobernador Gustavo Valdés y dirigentes oficialistas. A las 17, presentará su obra y encabezará una conferencia de prensa en el salón Julián Zini, del nuevo centro administrativo.

“Este miércoles, el expresidente de la Nación Mauricio Macri estará en Corrientes. Coincidentes en que debemos fortalecer Juntos por el Cambio, compartiremos actividades en Goya y Capital para dialogar con vecinos y sectores productivos sobre el presente y el futuro del país”, tuiteó ayer Valdés.

Además, luego de la presentación del Concurso de Pesca del Surubí en Ituzaingó, el gobernador en contacto con la prensa se refirió a la visita de Macri y dijo que “va a estar aterrizando en la ciudad de Goya, recorreremos parques industriales y mostraremos todo el potencial de esa ciudad. Vamos a tener el lanzamiento de su libro, pero los invitamos a todos, porque es interesante que nos digan para qué necesitamos transformar la Argentina y que nos transmita su punto de vista”.

El exmandatario vuelve a Corrientes, la provincia que más visitó durante sus cuatro años de gestión. La excusa será hablar de su libro en el que desarrolla para qué la alianza opositora debe volver a gobernar. Macri no confirmó que será precandidato a presidente pero tampoco se bajó de la compulsa. Además, en las últimas semanas, comenzó a cobrar fuerzas de que elegiría a Gustavo Valdés como compañero de fórmula si decide competir en las primarias de 2023.

Durante una entrevista con el canal TN, Macri habló de política y economía, cuestionó al Gobierno por “defender a los que no trabajan” y dejó una frase contundente: “Si Perón viviera, se afiliaría a Juntos por el Cambio”.

En otro tramo de la entrevista, el expresidente manifestó que “necesitamos un país en el que todos nos comprometamos a trabajar la misma cantidad de días y de años, sin robarle el trabajo al de al lado. El general decía que cada uno tenía que producir, como mínimo, lo que uno consume”. Por otro lado, en vista a las elecciones presidenciales 2023, el líder del PRO evitó responder si se presentará como candidato: “Yo no me subí, pero no me gusta que me bajen ni que me pongan en ningún lado”.“Si la Argentina no termina con los comportamientos mafiosos no tiene futuro. Hay que dar batalla y después de esa batalla, sale el sol”, dijo Macri esta noche. Además, criticó al gobierno por “defender a los que no trabajan”. A contramano de su propia retórica antiperonista, en esta oportunidad, el líder de la oposición no apuntó contra el histórico referente argentino, Juan Domingo Perón, sino que, por el contrario, dijo que “si resucitase hoy, se afiliaría a Juntos por el Cambio porque es el que defiende a los que trabajan”.