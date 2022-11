Las Batallas de Begrano, un libro que analiza las virtudes del prócer en combate

Se presentó en sociedad la obra Las Batallas de Belgrano, un libro que aborda cada uno de los combates liderados por el prócer Manuel Belgrano. El compilador fue Hugo Daniel Iraizoz y el encargado de buscar a los especialistas que abordaron la temática. La presentación fue el jueves en Casa Molinas, a sala llena, y contó con el presidente del Instituto Sanmartiniano de Corrientes, Hugo Seniquel, como uno de los oradores. También el historiador Enrique Deniri analizó la obra.

“Manuel Belgrano parece ser recordado como el pobrecito que perdió varias batallas y que no era un buen comandante en batalla. Pero él estuvo en todos lados, lo mandaron de un lugar a otro y siempre cumplía. Ganaba aunque perdía. Es un porteño que murió en el lugar en que nació, pobre y fue uno de los pocos próceres al que se le puede reconocer eso. Pero por sobre todas las cosas fue un gran estratega, conocedor del terreno como pocos, a diferencia de quienes lo mandaban desde Buenos Aires”, dijo Hugo Daniel Iraizoz, tras recordar que hace 50 años viene a Corrientes.

“Esta necesaria obra aborda a Manuel Belgrano, su pensamiento en batalla. No fue fácil conseguir expertos que tuvieran la capacidad de expresar el pensamiento de Belgrano más allá del resultado de una batalla”, agregó. “Esto necesitaba ser mucho más profundo que la explicación que se da en las escuelas secundarias, por obvias razones uno no puede ante alumnos adolescentes o más chicos explicar que no fue sólo una derrota, o por qué ganó, aunque haya perdido las batallas".

El presidente del Instituto Sanmartiniano de Corrientes, Hugo Seniquel, destacó algunos pasajes del libro. Las leyó ante el público para dejar de manifiesto lo imprescindible de la obra.

Lo propio hizo Enrique Deniri, experto en la materia.