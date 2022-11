Una mujer denunció a su ex: “Sentí que me mataba y ahora está libre”

Una mujer denunció a su expareja en la localidad de Mocoretá de un intento de femicidio, al afirmar que “fui atacada a machetazos cuando fui a un bar con un amigo”, y añadió que el acusado está en libertad.

La persona lesionada, de nombre Lucía detalló lo ocurrido en la madrugada del domingo cuando “pensé que me moría”, describió en una publicación del Portal Corrientes. “Me salvé de milagros. Él tiene una orden de restricción pero está libre y yo tengo miedo por mí y por mis hijos", resumió.

En cuanto al ataque contó que al llegar al bar “llegó el papá de mis hijos y empezó a insultar a mi amigo. Yo fui a la Comisaría y le avisé a un policía que me dice que iba llamar al patrullero". Luego decidieron alejarse del lugar en un auto.

Añadió que su expareja los siguió, y ella tomó el celular y empezó a grabar y decidió alejarse.

“Nosotros fuimos a dar unas vueltas y le mando un mensaje a una amiga que estaba en el bar y me dice que después que nos siguió no volvió más. Así que volvimos a comprar y cuando salgo del bar apareció de nuevo mi ex en la moto”, detalló.

Afirmó que le comenzó a recriminar cosas, y que allá le pidió que se vaya. Entonces “bajó de la moto y me atropelló. Me pegó un machetazo en la cara yo pensé que me pegó con la mano, pero cuando veo el machete salí a correr. Me metí en una casa pero me siguió y me alcanzó. Me siguió pegando con el machete. En un momento alcanzo a tomarle del arma y le digo que me deje, que piense en nuestros hijos”, relató.

Indicó que, acto seguido, el hombre la tomó del cuello y “me decía que me iba a matar. No sé cómo logré zafar. Salté un alambre y crucé para otra casa y pude salir a la calle”, y fue entonces que llegaron dos muchachos que lo atajaron. “Yo, con las pocas fuerzas que tenía, corrí a la comisaría, me sangraba la cara, escupía sangre, me asusté mucho”, explicó.

En una reflexión sobre los hechos expresó: “Realmente pensé que me moría, sentía que me iba a desmayar”.

Sin embargo, los hechos de violencia no acabaron allí porque después “llegó mi amigo y mi ex también le pegó un machetazo arriba del ojo”. Al advertir la escena Lucía dijo que pensó en sus hijos y que llamó por teléfono a su cuñado para que mire por los chicos porque “tuve miedo que les haga algo”.

Ambos heridos fueron trasladados en ambulancia hasta el hospital local, en tanto que la secretaria del juez la llevó para radicar la denuncia al juzgado.

“A la noche me entero que el hermano de mi expareja le pagó la fianza y salió en libertad”, planteó y admitió que teme tanto por su vida como por la de sus hijos sabiendo que el hombre se halla fuera de prisión.

