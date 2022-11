Sin dosis de vacuna contra el sarampión

Como la pandemia interrumpió los servicios de inmunizaciones habituales, se registró un récord de casi 40 millones de niños no recibieron una dosis de la vacuna contra el sarampión en el mundo según advirtieron la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Si no están vacunados, los niños pequeños corren mayor riesgo de sufrir complicaciones por el sarampión y morir. También personas que cursan un embarazo y no han sido inmunizadas son un grupo de riesgo.