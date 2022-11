Se conoce el último clasificado al Cuadrangular

Esta noche, en tres escenarios, se concretará la 14° y última fecha del Torneo Oficial de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes, Copa “Jorge Desagastizabal”. Una vez concluidos los encuentros, se conocerá el último clasificado al Cuadrangular Final, de donde surgirá el campeón de 2022.

El programa de partidos es el siguiente: cancha de Juventus, 22.30 hs. Juventus vs. Pingüinos. Cancha de San Martín: 21 hs. Alvear vs. Hércules. 22.30 hs. San Martín vs. Regatas. Y cancha de Colón, a las 22, Colón vs. Córdoba.

Al cuadrangular ya clasificaron: Hércules, Regatas y Córdoba.