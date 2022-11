Con un nuevo edificio en Capital, el Código Procesal Penal ya rige en toda la provincia

Se concretó ayer el acto inaugural de las instalaciones de la Oficina Judicial (OfiJu), en calle Jujuy 848 de la ciudad de Corrientes. donde se implementará el nuevo Código Procesal Penal de Corrientes que comenzó a regir desde la hora 0 de hoy.

La Ley N° 6518, que fue sancionada en el 2019, reemplaza de modo definitivo a la Ley N° 2945 que data de 1971, y se fue implementando progresivamente en toda la provincia. Con la entrada en vigencia de la nueva norma en la Capital, toda la provincia habrá pasado del viejo sistema mixto al acusatorio adversarial.

La inauguración del moderno edificio, que cuenta con los espacios y tecnología necesarios para el nuevo procedimiento judicial, se inició a las 18. El acto de apertura lo encabezó el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, Eduardo Rey Vázquez; el ministro del STJ, Eduardo Panseri, y el fiscal general, César Sotelo, entre las principales autoridades judiciales. También estuvieron el vicegobernador, Pedro Braillard Poccard; el fiscal de Estado, Horacio Ortega, funcionarios del Gobierno y legisladores provinciales.

El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, Luis Eduardo Rey Vázquez, indicó en el acto que “esto no hubiera sido posible sin el trabajo de todos y cada uno de los miembros que componen el Poder Judicial, comandados por la implementación oficial del Código”. En este contexto, la máxima autoridad judicial resaltó lo fundamental de las capacitaciones constantes de talleres para la toma de conciencia del cambio que implica la nueva realidad procesal para nuestra provincia.

“Lo principal es adaptarnos, cambiar la mentalidad y entender de otra manera el proceso penal, y comprender también que esta es una mejor manera de contribuir a la resolución de los conflictos que aquejan a la ciudadanía”, puntualizó Rey Vázquez.

“Este edificio está pensado para brindar un servicio a toda la comunidad”, y agregó que espera “que todos a los que les toque la tarea de trabajar en área fiscal (jueces, asesores, funcionarios y empleados) puedan sacar provecho a esta instalación que nos costó sacrificio”, cerró.

Por su parte, el ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes, Eduardo Panseri, manifestó que “venimos a inaugurar este nuevo edificio que lo hemos podido comprar y refaccionar con muchísimo esfuerzo, valor en todo sentido”. Añadió que “representa una inversión por encima de los 500 millones y lo decimos porque alcanzar la presente inauguración y proponiendo construir no fue fácil”.

“Desde hace varios años venimos pregonando y proponiendo construir en esta ciudad un complejo de edificios aptos para la administración de Justicia y que responda a la nueva modernidad que queremos alcanzar”. Agregó que “muchos se preguntan cuál es la vinculación entre el nuevo Código Procesal Penal y los elementos materiales como equipamiento, audiovisual, informático, capacitación y edificios. Es evidente que si no tenemos lugares aptos para hacer las audiencias, las que estarán grabadas como único soporte que gestionen, si no tenemos programas y elementos informáticos, si no tenemos edificios, si no tenemos capacitación en el recurso humano, es imposible hacer cumplir lo indicado por la ley procesal”, concluyó.