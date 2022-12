San Martín juega en Oberá y en Comunicaciones debuta Hiriart

Luego de quedarse con el subcampeonato en la Liga Sudamericana de Básquetbol, San Martín de Corrientes retomará hoy su participación en la Liga Nacional. Desde las 20 en el estadio Dr. Luis Augusto Derna, visitará a Oberá Tenis Club (OTC).

El Rojinegro acumula cinco triunfos y dos derrotas en la presente temporada de la competencia argentina. Todavía no pudo ganar como visitante y ese es su principal objetivo para ratificar que quiere volver a pelear los primeros puestos.

Por su parte, Oberá Tenis Club ganó 8 de los 11 partidos disputados y se ubica entre los cinco mejores del torneo.

La semana pasada, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, San Martín y OTC se enfrentaron dos veces en el Final 8 de la Liga Sudamericana. En el primer compromiso, se impuso el equipo misionero 78 a 56 y en el segundo, por el pasaje a la final, la victoria fue del conjunto correntino 78 a 69.

Luego de este partido, San Martín se volverá a presentar el miércoles 14 como local para recibir a Platense.

Comu frente a Platense

Con la presentación de Leandro Hiriart como enfrenador, reemplaza a Guillermo Saldaña, Comunicaciones visitará hoy desde las 21 a Platense con la intención de comenzar la recuperación.

Comunicaciones suma apenas 2 triunfos en 13 partidos disputados y está en el penúltimo lugar de la tabla. En su último compromiso, en la despedida de Saldaña, el equipo mercedeño sorprendió como visitante a Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

“Más allá de la delicada la situación por el bajo porcentaje de victorias, todavía hay tiempo, buenas individualidades y equipo. Lo importante es que el equipo está bien, está sano”, comentó el flamante entrenador de Comunicaciones.

“Tenemos un perímetro que tiene que tener mucha más contracción a la defensa, no porque alguno no lo haga sino porque se reunió un perímetro con talento ofensivo que tiene como prioridad atacar y no defender entonces necesitamos que, de los tres, dos se sacrifiquen y tengan un mayor apego a la defensa”, resaltó.

En tanto que Platense tiene 6 triunfos y 6 derrotas y buscará romper ese equilibrio con una victoria.

Luego de esta presentación, Comunicaciones jugará el lunes, también como visitante, frente a Boca Juniors.