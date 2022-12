El dulce posteo que L-Gante le dedicó a Wanda Nara en el día de su cumpleaños

Wanda Nara cumplió años y lo celebró a lo grande. Tal cual reveló en sus redes sociales, organizó una fiesta en un restaurante top de Buenos Aires e invitó a sus seres queridos. También mostró que sopló las velitas junto a sus hijos Valentino, Benedicto, Constantino, Francesca e Isabella.

Como no podía ser de otra manera, la cumpleañera compartió en Instagram un montón de fotografías de la noche. Y las ausencias de Mauro Icardi y L-Gante no pasaron inadvertidas. Al parecer el futbolista entendió que la separación es un hecho y prefirió no estar presente, mientras que el cantante de cumbia no asistió al cumpleaños porque está de gira en Uruguay.

Pero Elián Valenzuela aprovechó la ocasión para dedicarle un sentido mensaje a su gran amiga, con quien podría estar saliendo desde hace varias semanas. Al pie de una foto en la que se los ve juntos, escribió: "Feliz cumpleaños reina, te quiero un montón". Y como si aquella dedicatoria no fuera suficiente, agregó tres corazones rojos.

Fuente: Pronto