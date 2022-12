Ferroviario busca tomarse revancha y lograr la clasificación frente a América

Con la necesidad de conseguir la victoria, Ferroviario recibirá hoy a América de General San Martín, Chaco, en el partido de ida de la segunda fase clasificatoria del Torneo Regional Federal Amateur de Fútbol.

El encuentro se jugará a las 21.00 en cancha de Boca Unidos, contará con el arbitraje de Sebastián Rioja, de Posadas, y corresponde a los cuartos de final de la Región Litoral Norte.

En el partido de ida, disputado el pasado domingo en cancha de Falucho en General San Martín, el local se impuso 3 a 2.

Ferroviario necesita ganar por más de un gol para avanzar a las semifinales; si vence por la mínima diferencia, habrá tiros desde el punto del penal para determinar el equipo que seguirá en el certamen.

En el interior del Chaco, los conducidos por Pablo Suárez mostraron dos caras. En el primer tiempo relegaron protagonismo y la pasaron mal, a tal punto que América se adelantó 3 a 0. En el complemento, Ferroviario cambió la actitud, se adelantó en el campo de juego y aprovechó la merma física del rival para descontar y quedar con “vida” en la eliminatoria.

Para el encuentro de esta noche, Suárez no confirmó el equipo titular y hay una duda. Dejará la formación inicial Ramón Mambrín y los candidatos a reemplazarlo son Jonathan Martínez o Gonzalo González.

Por lo tanto, los 11 que hoy comenzarían el partido serían: David Acuña; Elías González, Gerardo Amarilla, Esteban Valenzuela y Juan Monzón; Martínez o González, Matías Gómez, Gonzalo Ramírez y Hernán Valenzuela; Edgar Villán y Nicolás García.

Hernán Valenzuela, uno de los referentes del plantel correntino, sostuvo que el campo de juego no estaba en buenas condiciones. “Sin duda que ellos están acostumbrados a jugar en ese tipo de cancha, y aunque quizás no se notó tanto, creo que estaba peor que la de Defensores de Vilelas, porque no es pareja, tiene muchos pozos y tacurúes, aunque no es excusa”, manifestó.

“Creo que en la cancha de Boca Unidos vamos a poder jugar de otra manera, podremos desplegar nuestro juego y ellos van a tener que correr el doble.

Igual, tendremos que jugar con los dientes apretados porque no es un rival fácil, por algo le ganaron a Villa Alvear en su cancha”, adelantó.

“Para pasar (de fase) tendremos que ganar sí o sí, por eso considero que es un buen resultado el que conseguimos, sobre todo por cómo se presentó el partido en el primer tiempo, por más que hayamos perdido”, reconoció.

Huracán de Goya juega en Chaco

Huracán de Goya se presentará hoy en Campo Largo, donde se medirá con Deportivo Alianza en lo que será el cierre del cruce de cuartos de final de la Región Litoral Norte.

El partido comenzará a las 17.30, contará con el arbitraje del chaqueño Fernando Brillada y se jugará en el estadio ubicado en el barrio Las Flores de Campo Largo.

En el partido de ida, Huracán de Goya reaccionó y se impuso 2 a 1, y hoy buscará mantener esa diferencia para sellar la clasificación a la siguiente etapa del Torneo Regional Federal Amateur.

Los otros cruces de cuartos de final que se jugarán hoy desde las 17 son La Picada (0) - Guaraní Antonio Franco (2) y Resistencia Central (2) - Sol de América (2).