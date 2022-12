Condenado a más de tres años de prisión por golpear a su expareja

El Tribunal de Juicio de Paso de los Libres condenó a Mariano Casado a la pena de tres años y seis meses de prisión, por la violenta agresión a golpes a su expareja en un hecho ocurrido en la madrugada del pasado 20 de febrero.

El Tribunal de Juicio, Unipersonal, constituido por el Dr. Marcelo Fleitas, halló a Casado culpable del delito de “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, amenazas simples, coacciones y daños simples, en concurso real”.

Entre los motivos de la sentencia, el juez destacó “que el hecho no ha sido controvertido. El relato de la víctima C.C. fue claro y coherente, en coincidencia con lo declarado por el padre”.

Subrayó que “se aplicó la perspectiva de género” y que “las lesiones recibidas por la víctima se tienen como acreditadas”.

Fleitas sostuvo que “no halló en la conducta de Casado, elementos que indiquen que se vio afectada su conciencia”, como lo planteó la defensa.

En esa línea, uno de los testigos propuestos por la defensa, declaró durante el juicio, y dijo que luego del hecho, Casado lo encontró y le manifestó “me mandé una cagada”, es decir el juez remarcó la contradicción esgrimida por la defensa, esto es, si Casado no estaba en su plena conciencia, no podía haber recordado nunca lo ocurrido anteriormente, como lo indicó el testigo.

Los fundamentos del fallo, ampliados se darán a conocer en los próximos días.

Antes de dar a conocer, la determinación de culpabilidad, alegó la defensa, ejercida por el Dr. Juan Manuel Cubilla Podestá.

El defensor objetó las imputaciones contra su defendido a las que calificó de “una acusación artificial y maliciosamente construida”, además señaló que “existió una total incongruencia entre los hechos descriptos y las imputaciones formuladas”, precisó el portal de noticias Confirmado.

Cubilla reeditó el planteo de nulidad formulado al comienzo del juicio, al enfatizar “no hay nunca, ni habrá concurso real, ya que todo conforma un solo hecho”, y replicó lo dicho por los acusadores “la acusación omitió circunstancias. La querella y el fiscal nunca explicaron en qué momento el imputado coaccionaba y en qué momento amenazaba”.

La defensa se basó en el informe de la Lic. Viviana Walser (Poder Judicial), para justificar el accionar de Casado, según Cubilla, Walser habría manifestado en el juicio que “el imputado tuvo los frenos inhibitorios anulados o reducidos, producto de la ingesta de alcohol”, prosiguió diciendo “Mariano estaba en un estado de angustia y ansiedad, producto del consumo de estupefacientes y eso provocó una pérdida de control, una influencia sobre los hechos lamentables”.

Por último, pidió la absolución de su defendido, remarcó “Mariano mostró su profundo arrepentimiento y nunca negó los hechos, es más, trató de enmendar la situación y buscar una solución al daño provocado”.

Al finalizar, el fiscal Facundo Sotelo respondió lo dicho por el defensor.

Señaló que “la defensa hizo un esfuerzo desmedido y estéril, para justificar el accionar del imputado”.

Por otra parte, puso en duda que la Lic. Walser, haya manifestado durante el juicio que “el imputado tuvo los frenos inhibitorios anulados o reducidos”, y agregó “ningún informe médico avala la afección de Casado a las adicciones”.

Antes de conocer la sentencia condenatoria, Mariano Casado, rompió el silencio, haciendo uso de su derecho a hablar.

Visiblemente acongojado, expresó: “Pido disculpas por el daño que causé, antes era una persona feliz, ahora no lo soy. Quiero decir que lo que ocurrió no fue premeditado, no quise hacer daño, pido perdón a C.C (expareja), a su familia, y también a mi familia”.

Conocida la determinación del Tribunal, se ordenó su inmediata detención que se efectivizó siendo trasladado a las dependencias de la Comisaría 2da.

El Fiscal del juicio fue el Dr. Facundo Sotelo, la defensa técnica de Casado, fue ejercida por el Dr. Juan Manuel Cubilla Podestá y la querella fue representada por el Dr. Tomas Chalup.

