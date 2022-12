Contragolpe por la Coparticipación: no acatarán el fallo de la Corte

Después de un extenso análisis jurídico y de una reunión con 14 gobernadores que incluyó durísimas críticas a la Corte Suprema, el presidente Alberto Fernández definió que no acatará el fallo que favoreció a la ciudad de Buenos Aires, al que calificó de “inédito, incongruente y de imposible cumplimiento”, y anunció que buscará recusar “a los miembros” del máximo tribunal “y a presentar el pedido de revocatoria in extremis de la resolución cautelar dictada”.

La decisión que se tomó en esa reunión fue no acatar el fallo de la Corte Suprema. La decisión política —que se definió en conjunto— es que ni el Presidente ni los mandatarios entregarán una partida que implique beneficiar a la Ciudad de Buenos Aires y perjudicar al peronismo en sus decisiones de gestión, en lo que será un año atravesado por las elecciones que habrá en todo el país.

El argumento jurídico que utilizan en Balcarce 50 se basa en la ley de cautelares. Específicamente en el artículo 9, donde se indica que “los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma, perturbe los bienes o recursos propios del Estado”.

En la Corte Suprema explican por qué el fallo es aplicable y no tiene sustento el argumento del Gobierno. Sostienen que la tomada no es una medida cautelar que afecte o obstaculice los bienes del estado, sino que el máximo tribunal lo que hizo fue asignar a quienes corresponde esos bienes y recursos del Estado.

En la Casa Rosada aseguran que el Presidente ya tomó una decisión: no va tomar deuda, no va emitir y no va a reasignar partidas presupuestarias para poder compensar el porcentaje de dinero que la Corte le devolvió a la ciudad que gobierna Horacio Rodríguez Larreta.

Fernández no tomará deuda ni emitirá más pesos porque eso generaría un incumplimiento en el acuerdo que el Gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y no reasignará partidas porque el Presupuesto 2023 ya fue armado y aprobado en el Congreso de la Nación.

En Balcarce 50 advierten que si la Ciudad quiere que el dinero salga del Presupuesto, entonces se debería realizar y aprobar una reforma del proyecto. En caso contrario, la discusión seguirá empantanada. La discusión política quebró la relación entre los gobernadores y Rodríguez Larreta, y llevó un nuevo pico de máxima tensión el vínculo entre el gobierno porteño y el nacional.

“En la actualidad, según la ley 27.606 vigente y aprobada por el Congreso nacional en el año 2020, la Ciudad de Buenos Aires recibe, como lo hace desde el año 2002, el equivalente al 1,4 % del total de los fondos coparticipables y, además, el monto equivalente al costo de funcionamiento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que se le transfirió en el año 2016”, indicaron los gobernadores en un comunicado publicado al caer la noche.

En esa línea, advirtieron que es “un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe”.

Los mandatarios fueron muy duros y sentenciaron “en un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la Caba”. Apuntaron contra el jefe de Gobierno porteño que tiene decidido ser candidato a Presidente.

Por último, comunicaron que “el presidente de la Nación ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a recusar a los miembros de la Corte Suprema y a presentar el pedido de revocatoria in extremis de la resolución cautelar dictada”.

Fuerte respuesta opositora

Minutos después de que se difundiera que el Gobierno nacional no acatará el fallo de la Corte por la coparticipación, referentes de la oposición salieron a cruzar fuerte a Alberto Fernández. “Sediciosos”, fue el duro calificativo de Mario Negri (foto).

“Se confirma que Alberto Fernández y los gobernadores peronistas se están alzando contra la Constitución”, escribió el diputado radical.

Además, remató su tuit con dureza: “Sediciosos”, definió a Gobierno y mandatarios provinciales.

Por su parte, Juan Manuel López, diputado de la Coalición Cívica, dijo: “Alberto Fernández se ve con los gobernadores y se excita, cree que puede desconocer a la Corte”, manifestó el diputado nacional en un mensaje de Twitter.

“No hay economía que resista la falta de seguridad jurídica, la estupidez de los que gobiernan enajenados se paga caro”.