Piden ayuda para localizar al vehículo que embistió a la activista trans en Corrientes. No se tienen más datos que el modelo del auto y esperan la solidaridad de los vecinos.

La comparsa Ñande Mbarete, espacio cultural al que pertenecía Patricia Ramírez, emitió una solicitud a la comunidad para dar con el paradero del vehículo que chocó y dejó abandonada a la activista.

Se trata de un Volkswagen Gol blanco y es el único dato que hasta el momento pudieron obtener las autoridades que investigan el caso.

El siniestro ocurrió el día 24 de diciembre entres las 3.30 y las 4 en las calles Las Heras, esquina Nápoles.

Cabe destacar que si bien los primeros informes indicaron que se trató de un modelo marca Fiat, los últimos datos obtenidos es que se trata de un Volkswagen, según confirmaron fuentes oficiales.

"Lo que nos dijo la fiscal (Sonia Meza), la última información que se tiene, es que se trata de un Gol blanco. En algunas de las cámaras de ese día se veía un Fiat blanco pero es el que venía detrás del que atropelló a Patri", contó a ellitoral.com.ar, Nancy Coronel, presidenta de la comparsa Ñande Mbarete.

Cualquier información que se tenga puede ser transmitida a Coronel al 3794581317.

Además, el dato fue también confirmado por la Fiscal de Instrucción n° 4, Sonia Meza, a ellitoral.com.ar.

"El auto pareciera ser un Volkswagen por lo que se puede apreciar en la cámara particular que se obtuvo hasta el momento", indicó Meza.

"Pedimos información porque no se está dando con el vehículo. No sabemos si lo tienen escondido o qué sucede. Queremos dar con él de alguna manera porque al no dar con el vehículo esto podría quedar impune", sostuvo la presidente de la comparsa a este medio.

Cabe destacar que la última información que se tiene al respecto fue que lograron robar el celular a la víctima.

Guadalupe, hija de una de las personas que la asistió esa noche, contó que al momento del hecho pasó una persona en moto y se llevó el aparato. En tanto, el sujeto está demorado y Meza solicitó una autopsia para verificar las versiones de los hechos.

