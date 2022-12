Piden ayuda para localizar el auto en el que atropellaron a la activista trans

A cinco días del fatal accidente en el que murió la activista trans Patricia Ramírez, no logran dar con el conductor del automóvil que la atropelló y la abandonó a su suerte.

No se tienen más datos que el modelo del auto y esperan la solidaridad de los vecinos para dar con el conductor del vehículo.

Es por eso que la comparsa Ñandé Mbareté, espacio cultural al que pertenecía Patricia Ramírez, emitió una solicitud a la comunidad para dar con el paradero del vehículo que chocó y dejó abandonada a la activista. Se trata de un Volkswagen Gol blanco, y es el único dato que hasta el momento pudieron obtener las autoridades que investigan el caso. El siniestro ocurrió el día 24 de diciembre entre las 3.30 y las 4 en la calle Las Heras, esquina Nápoles.

“Lo que nos dijo la fiscal (Sonia Meza), la última información que se tiene es que se trata de un Gol blanco. En algunas de las cámaras de ese día se veía un Fiat blanco, pero es el que venía detrás del que atropelló a Patri”, contó Nancy Coronel, presidenta de la comparsa Ñandé Mbareté. Cualquier información que se tenga puede ser transmitida a Coronel al 3794 581317.

“Pedimos información porque no se está dando con el vehículo. No sabemos si lo tienen escondido o qué sucede. Queremos dar con él de alguna manera, porque al no dar con el vehículo esto podría quedar impune”, sostuvo la presidente de la comparsa.

La fiscal de Instrucción N° 4, Sonia Meza, a cargo de la investigación, también realizó declaraciones a la prensa.

“El auto pareciera ser un Volkswagen por lo que se puede apreciar en la cámara particular que se obtuvo hasta el momento”, indicó.

“Si bien no tenemos todos los datos, es evidente que tenía un traumatismo de cráneo severo. En estos momentos los investigadores están abocados a mirar cámaras de seguridad, tenemos una en particular que estamos analizando”, dijo la funcionaria judicial.

Sostuvo en ese sentido que el automóvil que atropelló a Patricia y a su acompañante “no evidenció huellas de frenado”, por lo que se investiga si fue intencional.

En cuanto al hombre demorado, la fiscal agregó que “fue demorado por brindar una información falsa y evitar que la investigación avanzara. Tiempo después se lo volvió a interrogar y fue demorado por esa situación”.

Se trata de un hombre de 45 años que en la madrugada del 24 conducía una motocicleta Yamaha FZ que fue embestida por un automóvil Volkswagen Blanco cuyo conductor se dio a la fuga tras el accidente.

El siniestro sucedió alrededor de las 3.40 en la calle Las Heras, entre Nápoles y Trento, en la zona del barrio 17 de Agosto de la capital correntina.

El caso es investigado por la fiscal Sonia Meza, que por el momento se encuentra trabajando arduamente con policías de la División de Investigación Criminal para poder dar con el automóvil involucrado en el fatal desenlace.

Se está investigando el monitoreo de las cámaras de vigilancia y las vecinales de la zona para poder tener datos precisos del vehículo, y sobre todo conocer el dominio.

Patricia Ramírez era una referente del Frente Transversal de la Fuerza Transfeminista Correntina y “una activa militante por el cupo laboral trans”, dijo a Télam la referente de la Red de Derechos Humanos de Corrientes.

Además, la joven era integrante de la cooperativa textil Ñanderecó, que promovía como alternativa laboral para la comunidad transgénero, y participaba también en la comparsa Ñandé Mbareté del barrio Juan XXIII en los carnavales barriales.

Tras el fallecimiento de Patricia, integrantes del colectivo transfeminista y de organizaciones de derechos humanos de Corrientes pidieron justicia y el pronto esclarecimiento del hecho.

(NG)