Alarma en Corrientes: el 35 % de los adolescentes sufre violencia intrafamiliar

Un relevamiento realizado a adolescentes de algunos establecimientos escolares de las provincias de Corrientes y Chaco dejó al descubierto altos índices de violencia intrafamiliar en sus distintas manifestaciones. Como parte de un proyecto de voluntariado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), se consultó a 1000 adolescentes sobre distintos tipos de violencia en sus grupos familiares.

Según lo que detalla el informe, el 38 % de los encuestados manifestó que es víctima de violencia intrafamiliar; de los cuales el 75 % padece violencia física, el 71% violencia psicológica y el 8 % violencia sexual.

Si se dividen en función del sexo, los adolescentes que manifestaron sufrir cualquier tipo de violencia en el seno familiar, 59 % son mujeres y 41 % varones. Cuando se les pidió que identifiquen al agresor, expresaron en un 31 % que son ambos padres, el 19 % solo la madre, el 18 % solo el padre, en porcentajes menores también identificaron a los abuelos convivientes, hermanos mayores, tíos y padrastros.

“Adolecer sin violencia”

Estas “denuncias veladas” fueron recabadas en encuestas anónimas al final de los Talleres de Sensibilización organizados como parte del un proyecto de voluntariado “Universidades Públicas Solidarias” denominado “Adolecer sin violencia”.

“Al leer cada encuesta nos encontramos con un claro pedido de auxilio de los jóvenes. No solo respondieron cada ítem del cuestionario, sino que se tomaron el tiempo para contar su historia personal”, comentó la directora del proyecto, la doctora Pura Gauna.

“A la hora de precisar los tipos de violencia a los que son sometidos, muchos refieren a la humillación. La palabra ‘inservible’ se lee constantemente; el abandono emocional: ‘mis padres no me quieren escuchar, me han abandonado, me insultan por mi orientación sexual, se burlan de mi físico’”, detalló la abogada Jésica Paz, miembro extensionista del proyecto.

“Cuando se consulta sobre el tipo de violencia física a los que son sometidos, mencionan que son golpeados con diversos elementos: cintos, palos, chicote, tenaza, golpes, hasta inclusive la utilización de armas”, detalló Paz.

Las encuestas tuvieron como objetivo conocer la realidad de los adolescentes en relación a la violencia intrafamiliar, si eran víctimas de violencia, su conocimiento sobre los distintos tipos de violencia y contar con datos estadísticos en relación al tema. El diseño del cuestionario estuvo a cargo de profesionales de distintas disciplinas, con el respaldo y asesoramiento de estudiantes y licenciados en Trabajo Social.

El resultado de las encuestas solo refiere a la provincia de Corrientes, las cifras de lo recabado en la provincia del Chaco no fueron aún cargadas ni analizadas. 580 son los estudiantes correntinos que respondieron de manera anónima las preguntas y cuyos resultados fueron dados a conocer recientemente.

Agresión sexual sin género y denuncias

“Con respecto a la violencia sexual, tanto las mujeres como los varones han contado sus experiencias y en casi igual porcentaje. Curiosamente, los varones se han explayado más y se nota en cada letra la angustia ante la situación, eliminando así el mito de que solo las mujeres son víctimas de violencia”, agregó Paz.

Una información que llevó cierta tranquilidad a los extensionistas universitarios es que los cuestionarios arrojaron que los adolescentes tienen en claro que pueden y deben “denunciar”.

“Pero no se sienten acompañados para realizar ese primer paso, y es allí donde nosotros concientizamos brindándoles todas las herramientas que tienen más cerca de su alcance”, señaló la doctora Gauna.