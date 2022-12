Cristian Castro y Heidi Clair se reencontraron en Punta del Este

Cristian Castro no teme reiniciar su vida sentimental cada vez que puede. Después de tres divorcios y muchas relaciones pasajeras y no tanto, siempre vuelve a apostar por el amor. Y así lo manifiesta en cada entrevista que le consultan sobre el tema. “No hay que tenerle miedo a divorciarse”, dijo hace cuatro años en diálogo con Infobae, a propósito de la incipiente relación que iniciaba en ese momento con la diseñadora argentina Heidi Clair, con quien se reencontró este fin de semana en un evento en Punta del Este.

En ese momento, durante el verano del 2018, Cristian se había presentado en el balneario para brindar un show en un famoso hotel. Allí, se había mostrado junto a Clair, con quien aseguró sentirse muy contento y tranquilo. “Se llama Heidi. Es diseñadora, tiene una marca de ropa y cueros muy buena, que se llama Clair. Tiene su boutique en Argentina pero es de padres uruguayos. Es la mejor combinación. Nos conocimos porque hizo el vestuario de Sandro, ella hizo todos los diseños de cuero del show. Me fijo en su oficio, admirarla, admirar su mundo y que también tenga un mundo. Que me pueda mostrar su mundo, me gusta eso. De una mujer me atrae también su rollo, su personalidad… Obviamente, la sensualidad y el físico también son importantes para los hombres, que somos tan visuales y tan carnales. La carne ante todo”, había manifestado en esa ocasión.

También en esa entrevista, el hijo de Verónica Castro se sinceró sobre todas las relaciones sentimentales que tuvo a lo largo de su vida y que no habían tenido buen fin y confesó que ahora se planteaba reflexionar antes de pedirle matrimonio a su nueva pareja.

El intérprete de Azul se casó y se divorció tres veces en solo 14 años. La primera vez que Castro llegó al altar fue en 2003 con Gabriela Bó, una joven de Paraguay con quien sólo estuvo casado por un año, pues rápidamente la relación fue deteriorándose.

Después, el cantante se casó en 2004 con su exnovia, Valeria Liberman. Con ella tuvo dos hijos y, a los tres años, se divorciaron. Hasta la fecha existe una mala relación entre los Castro y Valeria.

En 2017 y por tercera vez, Cristian llegó al altar con la violinista Carol Victoria Urbán en una ceremonia muy privada. Durante su luna de miel habrían terminado la relación, por lo que tan solo 28 días después de haberse casado, se divorciaron.

En tanto, Cristian admitió que debido a la mala relación que mantiene con Liberman, su segunda esposa, no ha visto mucho a sus hijos, y por esa razón él se considera mal padre.

“No fui buen papá, la verdad, que yo pensé que iba a ser porque justo cuando fui creciendo me prometí a mí mismo que iba a ser mejor padre, quizá, que mi mismo padre, entonces ¿qué creen? Pues no lo logré. La verdad es que no he podido ser suficientemente buen papá”, mencionó en diálogo con Teleshow. También en ese instante se animó a revelar que se consideraba una persona egoísta, que se dedicaba a su profesión tiempo completo y que por eso le ofrecía poco tiempo de su vida a sus hijos mayores.

En esta oportunidad, Cristian regresó a Punta del Este, la ciudad que según él afirma, es casi como su casa. En un exclusivo evento en La Barra, el cantante ofreció un show con sus canciones más conocidas y dentro del público se encontraba su exnovia Heidi Clair. También estuvieron otras figuras como Zaira Nara y Mercedes Sarrabayrouse, quienes disfrutaron del show íntimo del músico.